28 februari 2018

11u59 0 Buitenlands Voetbal Yannick Carrasco die naar China verkast: het was de afgelopen dagen groot nieuws - zowel in binnen- als in buitenland. Ook Jan Mulder, columnist voor deze krant, laat zijn licht schijnen over de transfer:

Yannick Carrasco gaat naar China.

'En zo jong nog.'

Men schudt het hoofd.

Ter herinnering: Carrasco is 24. Deze volwassen man werd niet door twee wrede ouders in samenwerking met een bende mensensmokkelaars naar een werkkamp in het noorden van het Chinese rijk gestuurd, het arme kind heeft een contract getekend van tien miljoen euro netto per jaar. Duur: zes jaar. Winst: 60 miljoen.

Het duizelt me en ik gun hem al zijn auto's. Carrasco is een sierlijke voetballer met een eigen stijl. Geweldige speler. Genieten maar, Chinezen.

Trainer Simeone van Atlético Madrid begon hem dit seizoen definitief te negeren en Carrasco kwijnde weg op de bank. Niemand van de vrije vakpers schonk veel aandacht aan de netelige situatie waarin Carrasco zich bevond. Nu hij China heeft gekozen, hoor je ineens afkeurende commentaren van kenners van voetbalcarrières.

Wat had hij anders kunnen doen dan zijn gram halen in een verre uithoek van het topvoetbal? Barcelona en Real Madrid lijken me te hoog gegrepen. Everton? Arsenal, heel misschien? Bayern München? Denk het niet, Carrasco is een topspeler met wisselvallige prestaties.

In China staat hij elke zondag in de basis van Dalian Yifang, wat gunstig is voor zijn kansen op het WK. Axel Witsel heeft er ook geen seconde onder geleden toen hij voor ontelbare euro's naar Tianjin Quanjian trok. Witsel speelde gewoon zijn normale spel bij de Rode Duivels verder. Bondscoach Martínez houdt al zijn pupillen scherp in de gaten, of ze nou in Manchester, Londen of Dalian hun balletje trappen, zoals De Bruyne, Hazard en Carrasco.