“Heb je die vrouw gezien?”: Franse analisten zwaar over de schreef rond vermeend slachtoffer Neymar ODBS

10 juni 2019

08u04

Bron: RMC Sport, Globo, Record 0 Neymar In Frankrijk hebben uitspraken van twee bekende radiostemmen voor deining gezorgd. Journalist Daniel Riolo en gewezen voetballer Jérôme Rothen lieten zich in de studio van RMC Sport wel erg misprijzend uit over het Braziliaanse model Najila Trindade, die volgens de analisten slechts “niveau tweede klasse” is. Na een politieke tussenkomst heeft het duo zich geëxcuseerd. In Brazilië pakken de media dan weer graag uit met ‘gelekte’ WhatsApp-conversaties.

De twee analisten moesten het donderdag hebben over de blessure van PSG-ster Neymar, maar kozen er op het nationale platform plots voor om wat machopraat van de zuiverste soort boven te halen. “In de zaak-Neymar, kan ik me er niet van weerhouden aan iets stom te denken”, zette Riolo de toon. “Die vrouw, heb je die vrouw gezien?”, vraagt hij aan Rothen - verwijzend naar het Braziliaanse model Trindade (26), dat klacht ingediend heeft tegen Neymar wegens aanranding. De presentator, Nicolas Vilas, ruikt onraad en komt snel tussenbeide: “Ja dat is effectief heel stom”. Maar Riolo gaat verder. “Ik had me aan een pronkstuk verwacht. Maar het is tweede klasse, ik was erg ontgoocheld”, zegt de journalist, die snel steun krijgt van Rothen. “Hij kan krijgen wat hij wil, maar hij kiest voor een tweedeklasser.”

Qu'est-ce qu'il faut comprendre @RMCsport @AfterRMC @GG_RMC @RMCinfo ? Que la victime d'un viol présumé aurait dû dire merci ? Ce bistrot à poivrots cathodiques est OK pour vous @csaudiovisuel ? pic.twitter.com/VG14qhZBFy Claire Underwood(@ ParisPasRose) link

Vilas kan het niet langer aanhoren. “Maar jullie zijn geschift gasten.” Tot onvrede van Riolo. “We kunnen toch nog wel een parallel debat voeren?” Vilas: “Dit is geen parallel debat, dit is een ander verhaal.” Maar de twee gaan lustig verder. “Als je Neymar heet, heb je toch een minimum standaard qua kwaliteit. Normaal is dat toch Champions League en ga je verder dan de achtste finales (...) Je laat ze per vliegtuig komen, ontmoet haar en vervolgens bevind je je ook nog eens in de miserie”, aldus Riolo. Rothen: “Dat speelt de barrages, dat is een Lorient (middelmatige Franse club, nvdr)”, besluit Rothen nog met een laatste trieste vergelijking. “We gaan over naar iets anders”, maakt een zichtbaar gegeneerde Vilas er dan toch een einde aan.

Gisteren liet Marlène Schiappa, staatssecretaris voor de gelijkheid tussen man en vrouw, via Twitter weten dat ze de uitlatingen van de mannen doorstuurt naar de Franse waakhond CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel). “Ik denk aan alle vrouwen na een verkrachting of geval van seksuele agressie twijfelen om klacht in te dienen, net omdat ze dan dit soort opmerkingen vrezen. Naast hun ongelofelijke domheid, hun grove gemeenheid en hun totale onwetendheid over aanranding, beledigen ze bovendien de vrouwen (en beschadigen ze ook het imago van het voetbal)”, schreef ze.

De twee analisten gaan inmiddels door het stof en boden hun excuses aan, op hun beurt via Twitter. “Ik hou me eraan me te excuseren voor het gesprek van donderdag rond Neymar. Dat was niet aanvaardbaar en het spijt me dat ik me daar op dat moment niet bewust van was”, schreef Rothen. Riolo: “Ik excuseer me voor die passage. Natuurlijk wilden we niemand choqueren en was er geen foute ondertoon. Het was gewoon slecht.”

“Neymar is een gewelddadige drugsverslaafde”

In de zaak bracht het Braziliaanse ‘Record’ gisteren vermeend WhatsApp-verkeer tussen Najila en haar gewezen advocaat naar buiten. Die liet de Braziliaanse vallen omdat ze tegenstrijdige verklaringen aflegde. In die berichten beticht Najila Neymar ervan “zot” te zijn en een “gewelddadige drugsverslaafde”. Zo zegt ze over de aanranding: “Hij sloeg me, verkrachtte me, was dronken en gedrogeerd, dat zei hij zelfs in berichten. Hij moet opgepakt worden en hoort thuis in een afkickkliniek. In zijn huidige staat vormt hij een bedreiging voor de maatschappij en is hij een gevaar voor zichzelf.” Het model claimt ook dat Neymar foto’s van haar toegetakelde rug nam om “daarmee te kunnen opscheppen bij zijn vrienden”, waardoor ze de dag erna in dezelfde hotelkamer zo kwaad op hem werd. Beelden van die schermutseling zijn vorige week donderdag naar buiten gebracht. Op een bed wordt Neymar daar door de vrouw geslagen.

Het bewijs dat jouw brein alleen maar op het veld werkt en je hart nergens Najila Trindade via WhatsApp tegen Neymar

‘Globo’ van zijn kant pakt dan weer uit met WhatsApp-berichten tussen Neymar en Najila. De twee hebben daarbij elk hun eigen idee over wat er gebeurd is, waarna het model besluit: “Diep vanbinnen weet je maar al te goed wat er gebeurd is. God is eerlijk en accepteert geen steekpenningen. Ik hoop dat je nooit nog niet eens de helft van de angst moet ervaren die ik op deze trip heb ervaren. Zelfs een robot wordt met meer empathie behandeld. Wat me nog het meest beangstigt, is dat jij dit allemaal goed vindt en mij afschildert als de gekkin. Het bewijs dat jouw brein alleen maar op het veld werkt en je hart nergens. Ik ga er alles aan doen opdat ik die dag ooit kan vergeten. Slaapwel en bedankt. Nu weet ik tenminste wie de echte Neymar Jr. is.”