“Happy Monday!” Evra verliest humeur niet ondanks moeilijke periode: “Soms is het leven hard, maar je moet altijd blijven lachen”

Ondanks alles heeft Patrice Evra naar zijn wekelijkse gewoonte opnieuw een ‘I love this game’-filmpje de wereld ingestuurd. “Soms is het leven hard, maar je moet altijd blijven lachen. Ik zweer dat ik sterker dan ooit zal terugkeren”, klonk het. “Wees niet lui! Wat zijn jullie nu aan het doen? Momenteel ben ik een auto aan het voorttrekken”, grapte ‘Tonton Pat’.

Evra beleeft niet zijn meest aangename periode. De Fransman moet zwaar boeten voor de karatetrap die hij voor het Europa League-duel tegen Vitoria Guimaraes uitdeelde aan een fan. Zo werd hij door zijn team Olympische Marseille ontslagen en is hij door de UEFA tot 30 juni 2018 voor alle Europese matchen geschorst. Daarnaast moet hij een boete van 10.000 euro betalen.

“Olympique Marseille en Patrice Evra hebben in onderling akkoord besloten om een einde te maken aan onze samenwerking”, aldus de ex-ploeg van Michy Batshuayi vrijdag in een persbericht. “Het contract van de speler is met onmiddellijke ingang ontbonden.”

.@Evra kreeg als eerste speler ooit in de Europa League rood voor de aftrap na deze karatetrap tegen een eigen supporter... 🤔 #Cantona pic.twitter.com/Oictjv1ZFO Play Sports(@ playsports) link

Ontslagen, maar wel op ploegfoto

Gisteravond presenteerde Olympische Marseille de officiële ploegfoto. Opvallende aanwezige: Patrice Evra. De verklaring is logisch: het kiekje werd nu eenmaal voor het incident genomen. Ook Twitter spotte zijn aanwezigheid...

