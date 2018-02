"Griezmann deze zomer voor 100 miljoen naar Barça" - Batshuayi neemt al meteen afscheid van blonde haren - Hamstring Alderweireld baart zorgen De voetbalredactie

28 februari 2018

11u49 9

Batshuayi neemt al meteen afscheid van blonde lokken

Afgelopen maandag in de thuiswedstrijd tegen Freiburg viel hij niet op met een doelpunt, wél met blonde lokken. Maar Michy Batshuayi neemt al meteen afscheid van zijn nieuwe haardos. "Geen goals, geen overwinning, vaarwel blond haar", schreef hij bij onderstaande update op Instagram.

No goal, no win, bye bye blond hair 👋🏾 Een foto die is geplaatst door null (@mbatshuayi) op 28 feb 2018 om 13:12 CET

Griezmann van Atlético naar FC Barcelona?

Antoine Griezmann leek de vorige transferzomer al op weg naar FC Barcelona, nu doen die geruchten opnieuw hardnekkig de ronde. Het Spaanse radiostation Radio Cat maakt gewag van een deal tussen Barça en Atlético Madrid. Het enige wat de blaugrana moeten doen, is zijn opstapclausule van 100 miljoen euro activeren eens de zomermercato opent in juli. Ook Sport-journalist Albert Roge stelt dat de deal 100% zeker is. Opvallend is dat Barcelona zondag thuis tegen Atlético speelt en Los Colchoneros verplicht zijn van te winnen om de Spaanse titelstrijd nog enigszins spannend te houden. Atlético telt 7 punten achter op Barcelona, dat het afgelopen jaar Neymar zag vertrekken, maar ook Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho binnenhaalde, terwijl het voorin ook certitude Luis Suarez heeft rondlopen en -natuurlijk- ene Lionel Messi.

Está cerrado, sí aunque obviamente ninguna de las dos partes lo confirmará. En @sport ya informamos del acuerdo privado que existe entre ambos y Griezmann será del Barça en verano 100% https://t.co/P0sxiZNDfS Albert Rogé(@ albert_roge) link

Musonda en Boyata komen volgend weekend niet in actie met Celtic

De wedstrijden Celtic-Dundee, Hibernian-Hamilton en Motherwell-Aberdeen van komend weekend in de Schotse hoogste klasse zijn uitgesteld door de forse sneeuwval van de voorbije dagen, zo maakte de Schotse Premier League vandaag bekend.

Het Celtic van Dedryck Boyata en huurling Charly Musonda Jr. is leider met zes punten voorsprong op eerste achtervolger Rangers.

Opnieuw pech voor Toby

Tottenham maakt zich zorgen over de hamstring van Toby Alderweireld. De Rode Duivel (28) sukkelt weer met overlast. Alderweireld staat minstens tien dagen aan de kant, maar de club houdt er wel degelijk rekening mee dat de kwetsuur nog een tijd langer kan aanslepen. "We bekijken zijn situatie van dag tot dag", bevestigde coach Mauricio Pochettino gisteren. Alderweireld viel op 1 november uit met een serieuze spierscheur in de hamstring, die hem meer dan 3,5 maand uit roulatie hield. Hij kon net een operatie vermijden. De medische staf wilde hem rustig terugbrengen. Vandaar dat hij amper deel uitmaakte van de selectie en enkel in de FA Cup mocht opdraven. Toch voelde hij op training opnieuw hinder aan het bovenbeen. Zorgwekkend. Sowieso haalt hij volgende week de match tegen Juventus in de Champions League niet. "We hopen dat hij op korte termijn toch kan terugkeren", zegt zijn coach.

Voor Jan Vertonghen kwam er wel positief nieuws. De verdediger blesseerde zich zaterdag op training aan de enkel, maar zonder ernstige schade. Wellicht is hij tegen Juventus paraat. De bekermatch tegen Rochdale vanavond komt te vroeg. "De scan was positief", bevestigde Pochettino. "Hij voelt zich al veel beter. Misschien haalt hij het weekend." (KTH)