‘Good old Kev’: De Bruyne dirigeert City naar forfaitzege in FA Cup, Rode Duivel scoort heerlijk én laat scoren GVS

26 januari 2019

17u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Een goal, een assist, het afdwingen van een owngoal en enkele geraffineerd steekpasses. Kevin De Bruyne drukte nog maar eens zijn stempel bij Manchester City. Burnley en Steven Defour bleken nooit een waardige tegenstander in de vierde ronde van de FA Cup: 5-0. Leander Dendoncker en Wolverhampton geraakten niet voorbij een derdeklasser en spelen een replay.

GOAL | Een kogel van @DeBruyneKev! 🚀😍



🏆 #MCIBUR 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/ldzJdPwT0o Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

De eerste goeie kans in Manchester kwam op naam van Bernardo Silva. De Bruyne speelde Walker vrij, maar diens voorzet werd door de kleine Portugees op doelman Pope getrapt. Een minuut later kwam het gevaar langs de andere flank, maar ook Danilo stuitte op de attente keeper. City drukte - met 75 procent versus 25 sprak het balbezit boekdelen - en werd daar na een dikke twintig minuten dan ook voor beloond. Gabriel Jesus omspeelde één mannetje, twee mannetjes, en trapte onder de benen van Pope binnen. Oververdiend. The Citizens bleven komen, Burnley zag bijwijlen sterretjes, maar ondanks een grote kans voor Gündogan en een discutabele penaltyfase werd er voor rust niet meer gescoord. ‘King Kev’ strooide vanop het middenveld as usual weer lustig met de passjes.

GOOAAL | Een klasseflits van @GabrielJesus33 en Man City staat 1-0 voor! 💪



🏆 #MCIBUR 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/vAdBT9G5Jk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Na de koffie stonden de harten in het Etihad Stadium even stil. Otamendi ging aan het klungelen, Vydra - in een ver verleden kon de Tsjech zich niet doorzetten bij Club Brugge - schoot de uitgelezen kans in het zijnet. Een dodelijke misser, want enkele minuten later zat City op rozen. De Bruyne vond Silva, via een voet en gegrabbel van Pope trilden de netten een tweede maal. Match gespeeld, maar De Bruyne wou meer. Na zijn assist volgde immers ook de goal. Met zijn gouden rechter legde hij aan vanop het halve maantje, droog in de hoek. En nog was het feestje van de Rode Duivel niet ten einde. Een voorzet van De Bruyne dwong Long tot een owngoal. 4-0. Meteen het sein voor Guardialo om hem onder luid applaus naar de kant te halen. Er kwam er trouwens nog eentje bij: de ingevallen Agüero zorgde vanop de stip voor de forfaitcijfers. Steven Defour zag dat laatste wapenfeit vanop de bank gebeuren, hij ging rusten na 77 minuten.

Alweer een monsterzege dus, City plaatst zich voor de achtste finales van de FA Cup. Ohja: net voor affluiten werd De Bruyne uitgeroepen tot ‘man of the match’.

(lees onder de foto’s en video’s meer over de FA Cup)

MISSER | Vydra kan niet profiteren van gestuntel van Otamendi. Wat een kans! 😱



🏆 #MCIBUR 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/16bwCyzsEx Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

BINGO | Een paar minuten na de misser van Vydra verdubbelt Bernardo Silva de voorsprong van Man City! 👏



🏆 #MCIBUR 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/hiKglQVLMH Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

OWN GOAL | Kevin De Bruyne dwingt Kevin Long tot een eigen doelpunt! 🧐



🏆 #MCIBUR 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/fF0MjXSUMs Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

BAKJE VOL | Sergio Aguero maakt de vernedering voor Burnley compleet vanop de stip! 👋



🏆 #MCIBUR 5️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/3sVlELrlzs Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Dendoncker heeft replay nodig

Leander Dendoncker en Wolverhampton moeten een replay afhaspelen tegen derdeklasser Shrewsburry Town. En daar mag het niet om mopperen, want een kwartier voor tijd stond het nog 2-0 in het krijt. In de slotminuten prikte Doherty de 2-2-gelijkmaker alsnog op het bord. Dendoncker ging op het uur naar de kant.