“Geweldige” Hazard oogst lof in Spaanse pers: “Bernabéu is verliefd geworden op hem” XC

27 november 2019

09u08

Bron: MARCA/AS/Sport 1 Buitenlands voetbal Eden Hazard schitterde gisteren bij vlagen tegen PSG, maar werd halverwege de tweede helft door collega-Rode Duivel Thomas Meunier van het veld getrapt. Hoe dan ook: Hazard werd bewierookt in de Spaanse pers.

“Hazard speelde een geweldige match”, schreef AS. “Hij lag aan de basis van de eerste goal en maakte Meunier gek. De briljante Hazard was weer in staat om tegenstanders te dribbelen en combinaties te maken met zijn ploegmaats. Het was zijn beste wedstrijd in een shirt van Real Madrid.”

9 op 10

De kapitein van de Rode Duivels kreeg dan ook een knappe 9 op 10 van AS. Daarmee scoorde hij hetzelfde cijfer als ploegmakkers Karim Benzema en Fede Valverde. Thibaut Courtois ontsnapte dan weer net aan een buis: 5 op 10. “Hij had geluk dat hij niet van het veld werd gestuurd. Geen geweldige avond, hij laat nog steeds te veel twijfels toe.”

Ook Marca stak de loftrompet over Hazard. “Hij verliet het veld na een geweldige prestatie. De Belg zette de aanval op die leidde naar de openingsgoal van Benzema. Daarnaast verloor hij nauwelijks de bal. Bernabéu is verliefd geworden op hem en hoopt dat zijn blessure niet ernstig is.”

De Spaanse krant hield zich op de vlakte over de prestatie van Courtois. “Het was een vreemde avond voor de doelman. Hij moest aanvankelijk gaan douchen na een fout op Mauro Icardi, maar mocht blijven staan na de tussenkomst van de VAR. Uiteindelijk kon hij bij de twee tegengoals weinig uitrichten.”

“Hazard maakt steeds meer een deel uit van het team”, aldus het Catalaanse Sport. “Hij pakte uit met een perfectie actie, voorafgaand aan de treffer van Benzema.”