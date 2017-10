"Georges Leekens wordt bondscoach van Hongarije" Redactie

12u27 59 AFP Buitenlands Voetbal De Hongaarse pers meldt dat Georges Leekens op het punt staat om bondscoach van Hongarije te worden. De voormalige bondscoach van België (2x), Algerije (2x) en Tunesië vertoeft op dit moment in Boedapest. Om 14u zou de Hongaarse bond Leekens officieel voorstellen.

Georges Leekens zou vandaag aangesteld worden als bondscoach van Hongarije. Dat zou al het vierde land zijn dat Leekens onder zijn hoede krijgt, na Tunesië, twee keer België en twee keer Algerije. Daar stapte hij in januari zelf op omdat Algerije, nochtans één van de favorieten, de groepsfase van de Afrika Cup niet overleefde.

Het hoofddoel voor Leekens zou het EK 2020 moeten worden, want Hongarije is al uitgeschakeld voor het WK 2018 in Rusland. Het eindigde derde in een zware poule met Zwitserland en Portugal. Daarop kondigde bondscoach Bernd Storck twee weken geleden zijn afscheid aan. Op het EK 2016 haalde Hongarije nog de achtste finales, waarin het kansloos onderuit ging tegen de Rode Duivels (4-0). Volgende week speelt Hongarije een oefenwedstrijd in en tegen Luxemburg.

