“Gedaan met die sterallures”: L'Équipe weet dat Neymar na alle fratsen stilaan mag opkrassen bij PSG GVS

17 juni 2019

08u12

Bron: L'Equipe, France Football, AS 1 Buitenlands voetbal “PSG is bereid om Neymar bij een goed bod te laten gaan”. Met die woorden pakt het doorgaans goed geïnformeerde L’Équipe vandaag uit op haar front. President Nasser Al-Khelaifi is de sterallures in de Franse hoofdstad grondig beu en wacht op een ‘XXL-bod’ voor de Braziliaan.

Info L'Équipe : le PSG est prêt à laisser partir Neymar cet été en cas d'offre XXL https://t.co/wSQaVAlImH pic.twitter.com/uSkFy3tcjG L'ÉQUIPE(@ lequipe) link

Vorige week vrijdag deed Leonardo zijn comeback bij Paris Saint-Germain als nieuw sportief directeur. Onder zijn bewind is de kans reëel dat de Parijse club het binnenkort over een andere boeg gooit. De strategie om de allergrootste vedetten via een abominabel salaris naar de Franse hoofdstad te lokken, bleek allerminst een succes. De Franse titel was steevast voor PSG, maar op de cruciale momenten werden de trotse Parijzenaars iedere keer genadeloos uit de Champions League geknikkerd. Dus is het tijd voor een andere aanpak, zo laat president Nasser Al-Khelaifi in een uitgebreid interview met France Football weten. “Alle spelers zullen meer dan ooit hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Ze lopen hier niet rond voor hun plezier. En als ze het daar niet mee eens zijn, staan de deuren open. Ciao! Het is gedaan met die sterallures.” Heldere woorden, de steenrijke eigenaar wil eindelijk een beloning zien voor zijn gigantische investeringen van afgelopen jaren.

Zijn vertrek weerklink ernstiger dan ooit. Simpelweg omdat die gedachte ook gedeeld wordt door de mensen die in Doha zitten en geld in de club pompen. L’Équipe

XXL-bod

Enter Neymar. Het doorgaans betrouwbare L’Équipe weet immers dat de duurste speler aller tijden geviseerd wordt door Al-Khelaifi. De 27-jarige Braziliaan staat alvast al eventjes in een slechter daglicht. Hij kon op sportief vlak PSG niet naar grotere successen brengen, anderzijds sukkelt hij van de ene blessure in de andere én gaat het hem naast het veld niet voor de wind. In april nog deelde hij na de verloren bekerfinale een klap uit aan een toeschouwer, vandaag hangt hem een vermeende verkrachtingszaak boven het hoofd. Volgens de Franse sportkrant is de Parijse top het stilaan zat: bij een goed bod - “een XXL-bod” - is Neymar weg.

“Zijn vertrek weerklink ernstiger dan ooit”, schrijft L’Équipe. Simpelweg omdat die gedachte ook gedeeld wordt door de mensen die in Doha zitten en geld in de club pompen. De frustraties borrelen op omdat Neymar er al twee keer in slaagde om aan het einde van het seizoen - op de belangrijke momenten - afwezig te zijn. Bij een aantrekkelijk bod, een XXL-bod dat de aankoopprijs van 222 miljoen euro moet benaderen, zal PSG hem van de hand doen. Dit wordt een buitengewone operatie, want ook Neymar heeft al laten weten dat een verlengd verblijf moeilijk wordt.”

Retour?

L’Équipe weet ook dat supermakelaar Pini Zahavi - de man die Neymar naar PSG bracht - in actie is geschoten om de Braziliaan terug naar Spanje te loodsen. Vooral in Barcelona volgen ze de situatie met bijzondere aandacht. Een terugkeer van Neymar zou de Catalaanse aanhang én spelers na een moeilijk seizoen een nieuwe boost geven. Neymar heeft er nog veel vrienden in de kleedkamer, ook Lionel Messi gaf eerder al aan dat het makkelijker voetballen is met hem naar z’n zijde. Om het stevige prijskaartje te drukken, zouden ze er bij Barça over nadenken om enkele overbodige spelers in de deal te betrekken. Volgens het Spaanse AS probeert onder andere Jordi Cruijff de bobo’s van Barcelona er alvast van te overtuigen dat niet Antoine Griezmann, wel Neymar dé broodnodige versterking van de zomer zou zijn.