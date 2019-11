‘Fuck you’-gebaar naar eigen fans, broek uit en op het hoofd, en de ereronde van Lamkel Zé: ook zij kregen dom rood bij vieren van goal LPB

27 november 2019

11u31 0 Buitenlands voetbal Rood krijgen na het al te uitbundig vieren van een doelpunt, Krépin Diatta en Clinton Mata zijn natuurlijk niet de eersten die het overkomt. De one-man-show van Didier Lamkel Zé met Antwerp tegen AZ ligt nog vers in het geheugen. In een verder verleden lieten nog tal van andere voetballers zich na het vieren van een goal domweg uitsluiten. Een greep uit de trommel der dwazigheden.

Edinson Cavani beeldt scherpschutter uit

Oktober 2014: PSG klopt Lens met 3-1, maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Drie spelers krijgen rood, waaronder Edinson Cavani. De Uruguayaan zet een strafschop om en viert zijn goal met zijn karakteristieke scherpschutterspose voor een volle tribune met Lens-fans. Té provocerend, vindt de scheidsrechter, die geel trekt. Cavani begrijpt er niks van - hij viert toch altijd zo? - en gaat de confrontatie aan met de man in het zwart. Die trekt prompt een tweede keer geel, Cavani mag gaan douchen.

Roman Shirokov maakt ‘fuck you’-gebaar naar eigen fans

Mei 2013, laatste thuiswedstrijd van Zenit in de Russische Premier League. International Roman Shirokov wordt na een uur ingebracht om de zege veilig te stellen. De Zenit-fans onthalen de spits met boegeroep en wegwerpgebaren. Ze zijn niet vergeten dat Shirokov de landstitel van CSKA Moskou in de kranten ‘verdiend’ heeft genoemd. In de extra tijd maakt Shirokov er 3-1 van. Zijn goal vieren doet hij niet. In de plaats geeft hij de eigen aanhang lik op stuk met enkele fuck you-gebaren. De scheidsrechter trekt meteen rood.

Carlos Tevez doet ‘chicken dance’

Copa Libertadores, editie 2004, halve finale. De return tussen Boca Juniors en River Plate is 85 minuten bezig als Carlos Tevez er 1-1 van maakt. Een levensbelangrijke goal, want Boca Juniors is daarmee geplaatst voor de finale. Tevez trekt zijn shirt uit en begint aan een imitatie van de ‘chicken dance’. Een gerichte provocatie jegens de vijand. Eén van de bijnamen van River Plate luidt immers ‘Las Gallinas’, oftewel ‘De Kippen’. De scheidsrechter heeft de dwaze actie van Tevez door en stuurt hem van het veld. Meteen daarop scoort River Plate en zo krijgen we verlengingen. Boca Juniors haalt het uiteindelijk met de strafschoppen.

Mario Gjurovski trekt zijn broek uit

Je hoeft geen bekende voetballer te zijn om de schijnwerpers te halen met de extravagante viering van een doelpunt. Mario Gjurovski gaat in mei 2013 wereldwijd viraal nadat hij de winning goal scoort voor het Thaise Muangthong United. De Macedonische international trekt na zijn doelpunt zijn broek uit en zet die vervolgens op zijn hoofd. Waarna hij zijn nummertje afrondt met een bezwerend dansje voor de eigen aanhang. Die liggen met zijn allen in een deuk, de ref behoudt zijn cool. Gjurovski krijgt zijn tweede gele kaart van de match en kan afdruipen.

Didier Lamkel Zé met ereronde in Boudewijnstadion

Nog vers in het geheugen: de doldwaze act van Didier Lamkel Zé tijdens het Europa League-duel van Antwerp tegen AZ. Nadat de Kameroener de 1-0 heeft binnengekopt, begint hij aan een rondje tribuneklimmen in het Koning Boudewijnstadion. Niet slim als je al geel hebt. De Griekse scheidsrechter Sidiropoulos kan niet anders dan het reglement toepassen en trekt een tweede keer geel. De aftocht van Lamkel Zé naar de kleedkamers verloopt niet geruisloos. Hij trekt zijn truitje uit en toont het op ‘Messiaanse’ wijze aan de volle tribunes. Een halve ereronde later is hij eindelijk van het veld verdwenen. Antwerp slikt vlak voor affluiten de gelijkmaker en gaat in de verlengingen met 1-4 onderuit. Weg Europa League-groepsfase.