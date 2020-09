“Frank de Boer wordt de nieuwe bondscoach van Oranje” Redactie

Bron: De Telegraaf 0 Buitenlands voetbal Frank de Boer wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Dat schrijft De Telegraaf. Beide partijen bereikten een akkoord over een contract tot medio 2022. De Boer wordt eind deze week (of uiterlijk begin volgende week) voorgesteld.

De Boer, die de vertrokken Ronald Koeman opvolgt, moet Oranje naar successen leiden op het EK van volgende zomer. Na het kampioenschap vindt er een evaluatiemoment plaats. Als beide partijen dan met elkaar door willen, zal De Boer ook met het Nederlandse elftal van de partij zijn op het WK van 2022 in Qatar.

De 50-jarige De Boer liet al eerder weten dat hij het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. “Het is samen met de functie van minister-president de belangrijkste job van Nederland”, zei hij. “Iedereen praat erover.”

De Nederlander was succesvol met Ajax, met vier landstitels. Bij Inter, Crystal Palace en Atlanta United diende hij zijn contract niet uit. De Boer was tevens niet de enige kandidaat van de KNVB (Nederlandse voetbalbond). De beleidsmakers informeerden ook bij Frank Rijkaard en Peter Bosz. Rijkaard voelt niets meer voor een functie in de voetbalwereld. Bosz staat onder contract bij Bayer Leverkusen. Louis van Gaal is niet benaderd door de KNVB. Hij was net als Henk ten Cate ook bereid om over de functie van bondscoach van Oranje te praten.

