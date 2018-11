‘Football Leaks’ schiet met scherp: “FIFA-voorzitter Gianni Infantino hielp PSG en Man City om financiële regels te omzeilen” - “Super League in de maak” DMM/GVS/TLB

02 november 2018

18u38 31 Buitenlands Voetbal Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric, José Mourinho: allen zijn ze al aan de galg ‘gelekt’ door Football Leaks. De klokkenluiderwebsite bracht in samenwerking met het Duitse ‘Der Spiegel’ een reeks nieuwe onthullingen uit. Daarbij worden onder meer FIFA-voorzitter Infantino, Bayern München, Manchester City en PSG niet gespaard...

Een dik jaar geleden was het, toen PSG de voetbalwereld met verstomming sloeg. In twee weken tijd werden Neymar (222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (175 miljoen euro) weggekocht bij hun clubs. Astronomische bedragen, die de standaarden van de transfermarkt in het voetbal helemaal zouden verleggen. PSG kon het klaarblijkelijk volgens de regels van de ‘Financial Fairplay’ klaarspelen om voetballers voor duizelingwekkende bedragen binnen te halen, maar daar zit nu meer achter volgens Football Leaks. Aan de hand van flink wat gelekte documenten melden de klokkenluiders dat PSG dankzij FIFA-voorzitter Gianni Infantino (48) en ex-UEFA-voorzitter Michel Platini (63) onder de geldende financiële regels kon uitkomen. Ook Manchester City werd dankzij de twee kopstukken gespaard van een monsterboete wegens fraude.

De ‘Financial Fairplay’ werd in 2009 nochtans door Infantino zelf geïnstalleerd bij de UEFA. De toenmalige secretaris-generaal deed dat om te voorkomen dat minder rijke clubs de strijd om goede spelers constant zouden verliezen tegen de clubs van de zogenaamde nieuwe rijken: PSG met de Qatar-dollars van Nasser Al-Khelaïfi en Manchester City dankzij de investeringen van Sjeik Mansour. Wie de regels zou overtreden en dankzij ‘vreemde geldstromen’ ongerept spelers zou aantrekken, riskeerde uitsluiting uit de Europa of Champions League. Malaga en Milan kregen in het verleden voor de Champions League bijvoorbeeld een ‘njet’ van de UEFA wegens vermeende financiële doping.

Bij PSG en City kwam het dus nooit zover. De twee clubs konden het gat in hun boekhouding (ontstaan door de vele exuberante transfers) blijvend dichten door de inbreng van ‘vreemde geldstromen’. Zo was er sprake van een sponsorcontract met de Qatarese dienst voor toerisme. Het staatsbedrijf betaalde PSG, dat in Qatarese handen is, 215 miljoen euro voor vijf jaar en vroeg nauwelijks iets in de plaats. Dat het daardoor niet werd uitgesloten van een deelname aan de Champions League had PSG te danken aan een dubieuze rol van Infantino. De huidige FIFA-voorzitter had geheime ontmoetingen met de bazen van de clubs uit Parijs en Manchester, gaf hen vertrouwelijke details uit de Financial Fairplay-onderzoeken en stelde compromissen voor.

Volgens de klokkenluiders overwoog de UEFA in 2014 om PSG uit de Champions League te zetten, maar dat werd na inmenging van Infantino onder de mat geveegd. De Zwitser stelde een aantal keren een minnelijke schikking voor aan PSG. Het zorgde ervoor dat PSG met andere, nieuwe sponsors uit Qatar het gat in zijn boekhouding mocht vullen. In ruil zou de club eenmalig 60 miljoen euro boete betalen. Uiteindlijk werd het na een nieuwe toegeving van Infantino ‘slechts’ 20 miljoen euro. Ook Manchester City was met een gelijkaardige boete-overeenkomst onder een uitsluiting uitgekomen. Infantino installeerde dus de Financial Fairplay, maar hielp daarnaast dus ook clubs als PSG en Manchester City om de geldende regels te omzeilen. Football Leaks kan die harde stelling naar eigen zeggen staven met enkele gelekte geheime contracten.

Volgens ‘De Standaard’ -deel van het consortium Europese kranten dat samenwerkt met Football Leaks (European Investigative Collaborations of kortweg EIC)- weigerde Manchester City commentaar te geven bij “documenten die uit hun context zijn gehaald en schijnbaar zijn gestolen bij de club” PSG vindt dat het altijd voorbeeldig heeft gehandeld wanneer het ging over Financial Fairplay. UEFA verdedigt zich door te zeggen dat de Financial Fairplay-regels relatief nieuw zijn. “In de eerste grote dossiers was het zoeken en tasten voor zowel UEFA als de clubs. We zaten op onontgonnen terrein. Eventuele kinderziektes zijn intussen weggewerkt.”

(Lees verder onder de filmpjes)

Bekijk hier in een filmpje van Mediapart (Frans) hoe de vork precies aan de steel zit:

Bayern München wilde in 2016 eigen competitie oprichten

Twee jaar geleden ging Bayern München de mogelijkheid na om uit de Bundesliga te stappen om een supercompetitie op te richten met alle Europese topclubs. Juventus, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Arsenal en AC Milan stonden achter dat idee om een onafhankelijke Super League te installeren achter de rug van de UEFA.

De reden? Geld. Volgens de onthullingen zou elke club jaarlijks ruim 500 miljoen euro op de bankrekening kunnen bijschrijven. Ter vergelijking: Real Madrid ging in 2016 na hun winst in de Champions League met ‘maar’ 80 miljoen euro aan de haal. Sommige clubs met Bayern als zekerheid wilden daarvoor dus de eigen nationale competitie verlaten.

Hoewel de UEFA sindsdien het prijzengeld omhoog trok, zijn de plannen nog niet van tafel. Vorig week ontving Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez van een adviesbureau immers een email met een bindende intentieverklaring voor de oprichting van een Super League – te ondertekenen in november 2018. Ook Bayern staat nog steeds achter het idee, al hebben ze intussen wel de optie om de Bundesliga vaarwel te zeggen laten varen. De contracten van hun spelers zouden immers dan vervallen, waardoor elke club ze gratis zou kunnen wegkapen. Alle clubs zouden dus nog in de eigen nationale competities opdraven, maar de Champions League vanaf 2021 inruilen voor de Super League.

De elf oprichters van de Super League (Real, Barcelona, Juventus, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Liverpool, AC Milan, Bayern) zouden 20 jaar in de alternatieve competitie aantreden zonder die te kunnen verlaten. Er zijn ook vijf ‘gasten’. In de eerste rondes zouden dat Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Marseille, Inter Milan en AS Roma worden.

De geruchten over een nieuwe Super League waar grote clubs zich dus afzonderen van de middelmatige ploegen zijn niet nieuw. Voor clubs uit de Lage Landen zou de invoering van de Super League evenwel een slechte zaak zijn. Zij zullen financieel en sportief verder achterop raken, zolang ze niet mogen deelnemen. Sponsoren en televisiemaatschappijen trekken vooral de beurs voor de echte topploegen. Barcelona - Manchester City brengt beduidend meer op dan pakweg PSV - Anderlecht.

Bayern heeft intussen gereageerd op het nieuws. “We hebben niet deelgenomen aan onderhandelingen en weten niet waarom we genoemd worden”, reageert voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. “Zolang ik deze club leid, blijven we in de Bundesliga. En we blijven ook aan de competities van de UEFA deelnemen.”

Nog meer lekken op komst

Football Leaks gaat echter door. Komende weken staan er nog enkele onthullingen op til. Zo zou een twijfelachtige omgang van een positieve dopingtest van een wereldster onthuld worden én belastingontduiking van enkele Premier League-grootheden