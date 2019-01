“Familiediner - maar enkel met gouden toast”: Lothar Matthäus kan het provoceren niet laten en doet ‘Ribéryke’ LPB

08 januari 2019

10u50

Bron: Bild 0

‘Golden steak-gate’ blijft de gemoederen beroeren. Ook bij Duits recordinternational Lothar Matthäus. De ex-coryfee van Bayern München, in zijn spelerstijd nooit vies van enige provocatie, postte op sociale media enkele vakantiefoto’s, met daarbij één opvallend kiekje: Matthäus die met een brede smile een bord vol oesters voor zich houdt. “Familiediner - maar enkel met gouden toast”, schrijft hij erbij. Een duidelijke verwijzing naar Franck Ribéry. De Franse middenvelder van Bayern haalde het voorbije weekend het wereldnieuws met zijn gouden entrecote-verhaal. Ribéry postte een video waarin te zien is hoe hij zich tegoed doet aan een grote steak die omhuld is met bladgoud. De commentaren over decadent gedrag waren niet min, waarna Ribéry in de tegenaanval ging en antwoordde met enkele zelden geziene obsceniteiten. Het leverde hem van Bayern München een zware boete op.

Familien Dinner - aber nur mit Golden Toast...😉 pic.twitter.com/imZdKELol0 Lothar Matthäus(@ LMatthaeus10) link