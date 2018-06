En dat amper een dag na zijn ontslag: Real Madrid stelt vanavond Julen Lopetegui voor als nieuwe coach

Redactie

14 juni 2018

14u26

Bron: ANP 1 Buitenlands Voetbal Julen Lopetegui blijft in het nieuws. Een dag na zijn ontslag als bondscoach van Spanje wordt Lopetegui gepresenteerd als trainer van Real Madrid. De winnaar van de Champions League heeft voor vanavond een persconferentie uitgeschreven in stadion Santiago Bernabéu.

Real Madrid verraste dinsdag met de mededeling dat Lopetegui na het WK begint als opvolger van Zinedine Zidane. Dat nieuws sloeg in als een bom. De Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales wist niets van de onderhandelingen tussen Lopetegui en Real. Amper 24 uur later, twee dagen voor de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Portugal, besloot hij de bondscoach weg te sturen.

Rustig wordt het voorlopig niet rond het Spaanse elftal. Lopetegui zal tijdens zijn presentatie in Madrid ongetwijfeld vragen krijgen over de hele gang van zaken. De oud-doelman weet ook al dat hij niet de eerste keus was van voorzitter Florentino Pérez. Trainer Massimiliano Allegri van Juventus werd eerder al gebeld. "Maar ik heb 'nee' gezegd tegen Real Madrid, omdat ik mijn woord al had gegeven aan Juventus'', zei Allegri.