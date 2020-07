“Een vreselijke owngoal”: Leeds United viert titel met open bus en duizenden fans GVS

24 juli 2020

Van social distancing was geen sprake. Duizenden fans zakten af naar het stadion van Leeds United, waar de kersverse titel en bijhorende promotie naar de Premier League zonder enige aarzeling en vrees werd gevierd. De club had eerst aangekondigd geen festiviteiten op poten te zetten, maar legde na overleg met het lokale bestuur alsnog een bus. Het kondigde, net als de politie, wel aan om weg te blijven van Elland Road. Dat viel in dovemansoren. Een supportersorgaan omschreef de bijeenkomst als “een vreselijke owngoal.”