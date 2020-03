"Een beetje wijn is de oplossing voor veel problemen”: Dries Mertens onderhoudt conditie met hilarische workout GVS/YP

15 maart 2020

15u02 156 Serie A Lockdown of niet, een topvoetballer moet zijn conditie onderhouden. Een Napolitaanse buurtbewoner maakte gisterennamiddag een filmpje van Dries Mertens die een toertje liep door de straten van Napels. Met mondmasker. En ook vandaag hield de aanvaller zich alweer op alternatieve wijze bezig, zo leert ons een blik op zijn Instagrampagina.

Geen trainingen, geen wedstrijden. Dus moet elke voetballer zijn eigen conditie in stand houden, zo ook Dries Mertens. Gisterennamiddag verliet de Rode Duivel zijn appartement in hartje Napels om een jogsessie te houden tussen de luxe-woonwijk Posillipo en de promenade van de Lungomare. Tijdens zijn trainingstocht droeg Mertens een mondmasker en een pet, volgens het Italiaanse Corriere dello Sport werd Mertens luid aangemoedigd - en dus ook gefilmd - vanop enkele balkons.

“Ciro”, riep een van de kijklustigen naar Mertens, met een handgebaar groette Mertens de man terug. ‘Ciro’ is het Napolitaans koosnaampje voor ‘jongen’: Dries zit al járen in de Napolitaanse harten. Zijn looptocht eindigde op de oprit van het appartement. In zijn zog lijkt ook Kat Kerkhofs met hun hond naar binnen te gaan: ook zij hadden er op enkele meters afstand van Dries een pittige loopsessie opzitten.

Nieuwe dag, nieuwe alternatieve training

En ook vandaag was de Rode Duivel alweer druk in de weer. Deze keer ging de training gewoon thuis door en ging het om wat stabilisatieoefeningen. Met een flink uit de kluiten gewassen fles wijn als hulpmiddel, zo blijkt uit een video die Mertens deelde via zijn sociale media. “Mijn beste advies in het leven: ‘Een beetje wijn is de oplossing voor veel problemen’”, klonk het in het bijschrift, dat ook nog werd voorzien van de hashtag ‘quarantainelife’.

Mertens is op dit moment gedeeld officieel topschutter aller tijden van Napoli. Met 121 goals heeft hij er voorgoed zijn plaats in de geschiedenis. Onze 32-jarige landgenoot is er ook al lang een van de lievelingen. De vraag is echter wanneer hij voor nummer 122 en alleen recordhouder kan gaan. Het land is volledig in quarantaine, net als bij ons is het voetbal er tot minstens 3 april geschrapt.