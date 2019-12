“Eden kan Ballon d’Or winnen”: bondscoach Martínez prijst Hazard en praat over eventuele interesse Barcelona GVS

06 december 2019

09u28

Bron: AS, Marca, El Larguero 1 Buitenlands voetbal Roberto Martínez vertoefde gisteren in Barcelona voor een eerbetoon aan Johan Cruijff. Op het evenement sprak de Belgische bondscoach onder meer over zijn toekomst - “Of ik op een dag coach wordt van Barça? Ik geef op dit moment enkel om EURO 2020.” Op de Spaanse radio haalde Martínez dan weer de loftrompet boven voor Eden Hazard. “Hij is de Michael Jordan van het voetbal. Ik zie hem ooit de Ballon d’Or winnen.”

Ter gelegenheid van ‘Friends of Johan’ werd Roberto Martínez in Barcelona uitgenodigd om de legendarische Johan Cruijff te herdenken. Daar hoorde ook een interview bij, ook Nederlands bondscoach Ronald Koeman en voormalig Spaans bondscoach Vicente Del Bosque waren van de partij. Martínez werd meteen gepeild of hij zich ooit ziet coachen in Camp Nou - Barça-coach Ernesto Valverde ligt al even onder vuur. “Het enige waar ik nu mee bezig ben, is België op het best mogelijke niveau klaarstomen richting EURO 2020", wimpelt Martínez de vraag af. “Ik geef echt om niets anders. Het zou zelf respectloos zijn om over die vraag na te denken. Ik ben trainer van België, en ook Barcelona heeft een coach.”

Eden Hazard is a last-pass-player. De Michael Jordan van het voetbal Roberto Martínez

De interviewer probeerde nog door aan te halen dat dat dan wel zou betekenen dat Martínez ‘s werelds beste voetballer Messi onder zijn hoede zou hebben. “Maar ik heb nu al het geluk om de gouden generatie van België te mogen trainen. Hazard, De Bruyne, Witsel, Lukaku, Vermaelen en vele anderen. Je moet blij zijn met wat je hebt”, was hij duidelijk.

Michael Jordan

Zowel op het eerbetoon voor Cruijff als op het Spaanse radiostation El Larguero ging Martínez nog wat dieper in op Hazard. “ Ik denk dat hij zich op dit moment op de top van zijn carrière bevindt, maar jullie moeten beseffen dat in Madrid veel van hem gevraagd wordt. Tegen Eibar en PSG toonde hij zich al zeer gevaarlijk. Ik zie Eden de Ballon d’Or ooit winnen. Als je zag wat hij deed in Frankrijk en bij Chelsea. Dat is het niveau om in aanmerking te komen voor de prijs. He is a last-pass-player. De Michael Jordan van het voetbal. En we moeten ons niet teveel zorgen maken over zijn blessure. (Hazard mist de Clásico wegens een barstje in de enkel), want Eden is iemand die snel terugkeert na een kwetsure. Zijn fysieke conditie is bijzonder goed.”

En ook Thibaut Courtois - die andere Real-speler - werd nog even aangehaald. “Courtois is de beste keeper ter wereld. Er is geen andere. De manier waarop hij het doel vult, in combinatie met zijn ongelofelijke coördinatie... En hij heeft die persoonlijkheid. Tegen Galatasaray zag ik alvast een geweldige Courtois.”