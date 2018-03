'E viva España': Spanje vernedert WK-finalist Argentinië met ontketende Isco: 6-1! Mike De Beck

27 maart 2018

23u21 9 Buitenlands Voetbal Selección Española de Fútbol - Selección Argentina: maar liefst 6-1. De verdediging van Argentinië, toch de verliezend WK-finalist in Brazilië, zag in de tweede helft bij wijlen sterretjes tegen Spanje. Diego Costa, een ontketende Isco (met een hattrick), Thiago Alcantara en Iago Aspas zorgden voor de Spaanse treffers. Het doelpunt van Otamendi was slechts een doekje voor het bloeden. 'La Furia Roja' onder stoom.

Na het gelijkspel tegen wereldkampioen Duitsland presteerde Spanje vanavond opnieuw tegen een WK-finalist. De Spaanse armada rolde Argentinië helemaal op. Zonder de geblesseerde Lionel Messi weliswaar. Die moest noodgedwongen toekijken hoe Diego Costa na nog geen kwartier voetballen het leer tegen de touwen joeg. In het Wanda Metropolitano, een stadion dat de spits van Atlético Madrid maar al te goed kent.

Het sein voor Isco om op het voorplan te treden. Hoewel hij bij zijn club de kleuren van Real Madrid verdedigt, voelde de 25-jarige middenvelder zich uitstekend in zijn sas in het stadion van stadsrivaal Atlético Madrid. Voor de rust prikte hij de 2-0 tegen de touwen. Otamendi leek met een rake kopbal Argentinië weer in de wedstrijd te knikken.

Pass from Assistensio. Goal from Isco #HalaMadrid 😏 #VamosEspana pic.twitter.com/3YYYb2Ixty Madridon(@ Madrid0n) link

Niets was minder waar. In de tweede helft rolde Spanje de bezoekers helemaal op. Met Isco dus in een van de hoofdrollen. Oudgediende Andres Iniesta stuurde eerst Iago Aspas diep en die pikte er Isco uit: 3-1. Drie minuten later kroop Isco in de huid van aangever. Dit keer was het Thiago Alcantara die een nieuwe Spaanse aanval mocht afronden. De Argentijnse verdediging was nergens.

Isco scores his 2nd. This time from Aspas. pic.twitter.com/TSZec1Cy4U Kiyan Sobhani(@ KiyanSo) link

Assist De Gea

De Spanjaarden hadden geen medelijden. Na een kopbal van Otamendi, die tegen de paal belandde, was David De Gea zowaar aan het feest. Niet met een schitterende redding, maar wel met een assist. De Spaanse doelman stuurde Iago Aspas (uitstekende invalbeurt) diep en hij wist doelman Caballero te verschalken.

David De Gea’s assist for Iago Aspas’s goal tonight. pic.twitter.com/zESlLmup8J Ryan. 🔴(@ Vintage_Utd) link

Lionel Messi - hoog verscholen in het Wanda Metropolitana - had zo stilaan genoeg gezien. Terwijl de olé's nu van de tribunes rolden, vervolmaakte Isco zijn perfecte avond. Een hattrick zowaar voor zijn land. Kan het nog mooier?

Isco reads the passing lane then completes his hat-trick. Argentina blown away. pic.twitter.com/ZwSHAEWACd Kiyan Sobhani(@ KiyanSo) link

In het slot van de wedstrijd had de oefenpot meer weg van een schoppartij. De Argentijnen beseften plots dat ze vanavond wel heel belachelijk werden gemaakt en raakten gefrustreerd. Scheidsrechter Anthony Taylor zorgde dan maar iets eerder dan verwacht voor het laatste fluitsignaal. 6-1 werd het dus. Een historische zege dus voor de Spanjaarden, maar ook een flink pak slaag voor de Argentijnen.