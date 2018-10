“Doordeweekse magie”: herrezen Rooney pakt Amerika met briljante goal én knappe cijfers helemaal in GVS

18 oktober 2018

07u38 0 Buitenlands Voetbal Met zijn transfer van Everton naar de Verenigde Staten had het er alle schijn van dat Wayne Rooney (32) aan de nadagen van zijn carrière begon. Na achttien duels bij DC United in de Major League Soccer is het tegendeel waar. Tien goals al, de laatste was een beauty.

Tegen het FC Toronto van gewezen Club Brugge-vedette Víctor Vázquez zorgde de Engelse aanvaller voor de enige treffer van de partij. Geen intikkertje, vanop zo’n 30 meter krulde hij een vrije trap geweldig binnen. Vooral de curve mocht gezien worden, “doordeweekse magie”.

Bijna 33 is hij, maar Rooney laat over de Atlantische Oceaan zien dat hij het voetballen nog niet verleerd is. Het pareltje van gisteravond was namelijk al zijn tiende goal in achttien duels. Daarnaast zit hij ook al aan zes assists.

Even ter info: bij Everton had de goalgetter 50 duels nodig om tien treffers te maken. Daarna liep het losser. Bij Manchester United bereikte hij die mijlpaal na 26 matchen, tijdens zijn tweede passage bij Everton had hij slechts 16 duels nodig. Verder dan tien stuks kwam hij echter niet meer bij The Toffees, waarna hij in Europa werd afgeserveerd en z’n geluk ging beproeven in Amerika. Mét succes. De goals zijn terug, de uitgelaten fans ook.

Games taken for Wayne Rooney to score 10 league goals at each new spell at a club:



• Everton: 50 games

• Man Utd: 26 games

• Everton: 16 games

• D.C. United: 18 games



🍷 pic.twitter.com/VH2ULIU5mb Squawka Football(@ Squawka) link