“Dommerik” Ronaldinho kan half jaar vast zitten in Paraguay en het is niet Messi die hem zal helpen

16 maart 2020

12u15

Volgens eerdere berichten zou Lionel Messi de hand reiken richting zijn ex-ploegmaat Ronaldinho. Legendes van FC Barcelona onder elkaar. De Argentijn ging 3,6 miljoen euro betalen voor vier topadvocaten om de gewezen balvirtuoos zo snel mogelijk vrij te krijgen. Nieuws dat door de entourage van Messi snel ontkend werd. "Ondanks dat Messi de situatie van Ronaldinho opvolgt, zal hij hem niet financieel ondersteunen", luidde het in de Catalaanse krant 'Sport'.

Volgens eerdere berichten zou Lionel Messi de hand reiken richting zijn ex-ploegmaat Ronaldinho. Legendes van FC Barcelona onder elkaar. De Argentijn ging 3,6 miljoen euro betalen voor vier topadvocaten om de gewezen balvirtuoos zo snel mogelijk vrij te krijgen. Nieuws dat door de entourage van Messi snel ontkend werd. “Ondanks dat Messi de situatie van Ronaldinho opvolgt, zal hij hem niet financieel ondersteunen”, luidde het in de Catalaanse krant ‘Sport’.

Zo blijft Ronaldinho (39) in voorlopige hechtenis in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción, nadat een rechtbank zijn verzoek tot voorwaardelijke vrijlating of huisarrest afwees. Het gerecht vindt dat het risico op vluchtgevaar te groot is, waardoor “de voorlopige hechtenis van Ronaldinho en zijn broer Roberto gerechtvaardigd is”.

Tot ergernis van Adolfo Marin, de advocaat van Ronaldinho. “Het gerecht houdt er geen rekening mee dat Ronaldinho er totaal geen weet van had dat hij een misdaad pleegde. Omdat hij niet begreep dat er hem valse documenten werden toegespeeld. Hij is een dommerik”, zegt hij aan de Braziliaanse krant ‘Folha de Sao Paulo’. Het is nog maar de vraag of ze daar in Paraguay rekening mee houden. Het gerecht wil eerst de resultaten van het onderzoek afwachten. En dat kan even duren. Een half jaar zelfs. Opmerkelijk, aangezien ze eerst lieten uitschijnen dat Dinho en zijn broer een proces zouden vermijden door mee te werken aan het onderzoek en een boete te betalen. Alleen blijkt er nu een hele criminele organisatie zitten achter de paspoortfraude, die deel zou uitmaken van een mogelijke witwasoperatie.

Een andere advocaat van Ronaldinho vindt de laatste beslissing van het gerecht in Asunción “illegaal en beledigend”. Hij zoekt steun in Brazilië, bij hoge diplomatieke kringen. Zo zou zelfs de Braziliaanse president Jair Bolsonaro betrokken raken. Vorig jaar in september werd Dinho nog verkozen tot een van Braziliës toeristische ambassadeurs. O ironie.

Ronaldinho, tweevoudig ‘FIFA World Player of the Year’ en ook winnaar van de Ballon d’Or, werd op 4 maart opgepakt in een luxueus hotel in Asunción, nadat er een tip bij de politie was binnengekomen dat hij het land was binnengekomen met een Paraguayaans paspoort waarop stond dat hij genaturaliseerd was. Hij was in het land om er naast zijn nieuw boek ook een organisatie te promoten die geld inzamelt voor kinderen die het moeilijk hebben. Ronaldinho en zijn broer stellen dat ze in de val zijn gelokt. Zij zagen het paspoort als “een cadeau” en dachten dat het een louter “eervol” document van geen waarde was. Ronaldinho overhandigde het aan de douane omdat dit “het eerste was wat hij in zijn zak terugvond.”

Nochtans moet hij ook zijn Braziliaans paspoort in zijn bezit gehad hebben. Dat werd hem ook al wel eens afgepakt wegens het niet betalen van een fikse boete na een bouwovertreding. Ronaldinho had in een natuurgebied een illegaal platform laten bouwen waarop gevist kon worden. Maar dat paspoort moet hij volgens de Paraguayaanse onderzoekers terug gekregen hebben en gebruikt om Brazilië via Sao Paulo te verlaten.

Naast Ronaldinho en zijn broer zitten er nog drie personen in de zaak vast. Waaronder een Braziliaanse zakenman die de documenten overhandigd heeft en twee vrouwen die de eigenaars van de twee paspoorten zijn. Ook voor Dalia Lopez, de vrouw achter de organisatie voor kinderen voor het goede doel, is een arrestatiebevel uitgeschreven.

Roberto, Ronaldinho’s broer, zat tot 2017 al vijf jaar vast in Brazilië wegens witwas- en andere financiële wanpraktijken. Hij lichtte via geheime bankrekeningen in Zwitserland de Braziliaanse belastingdienst op.

Ronaldinho stopte met voetballen in 2018. Hetzelfde jaar waarin hij ontkende met twee vrouwen tegelijk in het huwelijksbootje te zijn getreden. Belangrijk detail: bigamie is illegaal in Brazilië, er staat een celstraf van zes jaar op. Ronaldinho heeft altijd ontkend dat hij wilde trouwen met beide dames. Vorig jaar kwam ook naar buiten dat er nog slechts enkele euro’s op zijn bankrekening staan.

