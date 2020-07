“Dit voelt geweldig”: Charly Musonda Jr. na negen maanden weer op trainingsveld ABD/GVS

28 juli 2020

10u02 0 Buitenlands voetbal Een nieuwe stap in de zware revalidatie. Charly Musonda Jr. (23) stond voor het eerst in negen maanden opnieuw op het trainingsveld. “Dit voelt geweldig”, schrijft de middenvelder van Chelsea op Instagram.

Opgeven is geen optie. Het voorbije seizoen speelde Musonda amper 65 minuten bij het Nederlandse Vitesse. Zijn laatste basisplek in een wedstrijd met een A-kern dateert al van 18 februari 2018 met het Schotse Celtic tegen St. Johnston. In september van datzelfde jaar liep hij een zware knieblessure op tijdens een oefenmatch met Vitesse tegen Antwerp. Een kwetsuur die maar bleef aanslepen. In oktober 2019 moest Musonda vervolgens noodgedwongen onder het mes.

Negen maanden later staat het jeugdproduct van Anderlecht weer op het trainingsveld van Chelsea. “Het voelt geweldig, maar het zware werk gaat voort”, schrijft hij bij een video. In een vorige Instagram-update zei Musonda nog dat de dokters hem na de operatie slechts 20 procent kans gaven om weer profvoetballer te worden. “Geef je dromen nooit op, hoe moeilijk ook. Blijf gemotiveerd”, zei hij toen.

43 wedstrijden op hoogste niveau

Musonda verliet Anderlecht in 2012 voor de U18 van Chelsea, waar hij op dit moment nog onder contract ligt tot 2022. In januari 2016 volgde zijn eerste uitleenbeurt, aan het Spaanse Real Betis. Daar zou hij één jaar blijven en geregeld spelen. Van januari tot mei 2018 was hij op huurbasis aan de slag bij Celtic. Later dat jaar werd Musonda door Chelsea uitgeleend voor twee jaar aan Vitesse. Sinds zijn profdebuut - bij Betis, vier jaar geleden - speelde hij amper 43 wedstrijden op het hoogste niveau.

