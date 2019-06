“De slechtste ploeg en de slechtste Messi ooit”: Argentijnse pers haalt zwaar uit na nieuw debacle ODBS

20 juni 2019

17u24

Bron: Olé, La Nacion, Marca, The Guardian 0 Copa América “Ay, Selección!’ Nadat Argentinië vorig jaar ternauwerdood de poulefase van het WK overleefde, vergaat het de gaucho’s van Messi op de Copa América nauwelijks beter. De kritiek in Argentinië en ver daarbuiten is snoeihard. “Zelfs Qatar (de volgende tegenstander, nvdr) lijkt momenteel sterker te zijn...” Een voetbalgrootmacht in verval.

In vier van de vijf laatste edities van de Copa América stond Argentinië in de finale. Vier keer werd er verloren, net zoals in de WK-finale tegen Duitsland. Op de ‘Albiceleste’ van Messi lijkt wel een vloek te rusten. Maar aan een finale, daar wordt na verlies tegen Colombia en een draw annex nieuwe wanprestatie tegen Paraguay niet eens gedacht. Net als op het WK zal het overleven van de poulefase al gevierd worden. De kop van de Argentijnse sportkrant Olé liegt er niet om: “Laat ons niet langer lijden”. Van bondscoach Scaloni en zijn elf blijft enkele passages later nog weinig over. “Er is geen plan, laat staan een idee. Er staat geen ploeg. Het is telkens alsof we ons op glad ijs begeven met voeten die vol zeep hangen. Gelukkig strafte een zelf pover Paraguay dat niet af en was er de VAR die ons wat zuurstof gaf (Argentinië kreeg een controversiële penalty op de 1-1, nvdr). Messi is o zo statisch, rond hem staat niemand op. Maar er zijn ook geen jonge talenten die zich aandienen. Zelfs Qatar lijkt momenteel over meer wapens te beschikken... ‘Ay, Selección!’”

“Het was tegen Paraguay nog slechter dan tegen Colombia. Op het middenveld was er met Lo Celso en Paredes amper enige vorm van balrecuperatie, voorin werd Agüero (lichtgekwetst, nvdr) naast wel een dappere Lautaro Martinez lang gemist. Otamendi -wat was die slecht- gaf zomaar een penalty weg, maar die werd door Armani zowaar gestopt. Waardoor Argentinië zich nog vastgrijpt aan een illusie die veel meer weg heeft van een utopie.”

Messi? Hij protesteerde meer dan hij voetbalde La Nacion

‘La Nacion' kijkt al even verder in de toekomst en verwacht dat dit Argentinië in maart 2020, wanneer de kwalificatierace om het WK start, voor weer heel moeilijke tijden staat. “Je zou nog kunnen zeggen dat dit een ploeg in overgang is, maar eigenlijk heeft dit team niets met voetbal te maken. Tegen Paraguay werd duidelijk met wat voor los zand Argentinië aan elkaar hangt. Zelfs als we ons zondag tegen Qatar nog kunnen plaatsen voor de kwartfinale, mag dit de existentiële crisis waarin Argentinië verkeert niet verbloemen. Dit is een selectie zonder de minste ruggengraat, met een beginnende coach die moet werken op een basis die al lang geleden verwoest is. Toen een uitgekomen Armani een bal verkeerd controleerde en zo verdediger Derlis Gonzalez met een karatetrap tegen de grond stampte, werd het helemaal grotesk.”

“De individuele prestaties waren echt alarmerend. Dit was ook weer een Messi op zijn allerslechtst. Hij protesteerde meer dan hij voetbalde, zijn vrije trappen waren slecht. Verzwolgen door de Paraguayaanse verdediging. Bij de de tegengoal mocht Paraguay 40 meter lang ongestoord de linkerflank aflopen, waarna de voorzet ook nog eens de vrijstaande nummer 6 van Paraguay vond. Waarna het van kwaad naar erger ging: passes van drie meter lukten niet, balcontroles gingen de mist in. Van mandekking was geen sprake, noem het ‘manbegeleiding’. Alsof er voor Argentinië niets op het spel stond.”

Ook de buitenlandse pers zoomt gretig in op de Argentijnse miserie en sabelt de nieuwe bondscoach Lionel Scaloni, die het na het desastreuze WK overnam van Sampaoli, al neer. “Het moet geleden zijn van Maradona, dat Argentinië nog zo’n tactisch zwakke coach heeft gehad.” Voor het Spaanse Marca is dit het slechtste Argentinië ooit, The Guardian sluit een beschouwend stuk af als volgt: “Argentinië mag dan een probleem-Messi hebben (dat hij zoveel gezocht wordt dat het voorspelbaar is, nvdr), Messi is niet de fundamentele zorg. Wel moet Argentinië zich een andere vraag stellen. Een kwarteeuw lang luidde het waarom het land met zo veel geweldige voetballers geen trofee pakte. Nu is de vraag: hoe kan Argentinië met zo weinig geweldige voetballers ooit nog iets winnen?”

