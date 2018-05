'De avond van de meester': Andrea Pirlo zwaait af tijdens grootse afscheidsmatch Sven Van Londersele

22 mei 2018

11u17 0 Buitenlands Voetbal Op 21 mei 1995 maakte de voetbalwereld voor het eerst kennis met Andrea Pirlo. De toen 16-jarige Italiaan maakte zijn profdebuut bij Brescia tegen Reggiana. Exact 23 jaar later vierde Pirlo zijn afscheid tijdens 'La Notte del Maestro' (de avond van de meester) in San Siro, samen met vele andere voetballegendes.

Het werd gisteren een avond vol met voetbalmonumenten in het al even legendarische San Siro in Milaan. Clarence Seedorf, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Cafu, Gianluigi Buffon, Gennaro Gattuso, Marco Verratti, Daniele De Rossi, Manuel Rui Costa, Ronaldo, Francesco Totti, Christian Vieri, Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero en Filippo Inzaghi: ze waren er allemaal bij om samen met ex-ploegmaat of -international Andrea Pirlo een laatste keer op het veld te staan. 80.000 toeschouwers konden een laatste keer genieten van Pirlo's fluwelen baltoetsen en dwarrelende afstandsschoten. In minuut 80 werd de 39-jarige ex-speler van onder andere Inter, AC Milan en Juventus onder luid applaus vervangen door zijn 15-jarige zoon Niccolo, vanaf volgend seizoen aan de slag bij de jeugd van Juve. De cirkel was rond.

Dat Pirlo een fenomenale carrière kende, staat buiten kijf. Na drie jaren als prof bij jeugdliefde Brescia koos hij in 1998 voor een eerste avontuur bij Inter Milan. Dat werd echter geen groot succes en na enkele uitleenbeurten kwam hij in 2001 terecht bij stadsrivaal AC Milan. Daar kende Pirlo zijn mooiste periode. Tien jaar lang was hij de tovenaar van het San Siro. Hij werd er twee keer landskampioen (2004 en 2011) en in 2003 en 2007 was er ultieme glorie: Pirlo mocht de 'beker met de grote oren' in de lucht steken na het winnen van de Champions League. Na 284 matchen en 32 doelpunten koos hij in 2011 voor nieuw geluk bij eeuwige concurrent Juventus. Daar stak hij vier seizoenen op rij de scudetto op zak. In 2015 stak hij de plas over voor een laatste avontuur bij New York City. In de States sloot Pirlo eind vorig jaar zijn roemrijke carrière af.

Ook als international was Andrea Pirlo succesvol. Hij verzamelde 116 caps voor de Squadra Azzura en trof 13 keer raak. De ultieme bekroning op zijn internationale carrière volgde in 2006, met het winnen van de Wereldbeker tegen Frankrijk. In de finale van het EK 2012 bleek Spanje te sterk. Wat Pirlo na zijn spelersloopbaan gaat doen is nog niet bekend, maar de kans lijkt groot dat hij niet binnen het voetbal actief zal blijven. Pirlo staat bekend als groot wijnkenner en -liefhebber en ziet daar voor zichzelf een mooie toekomst in.

Achteraf werd een video van 'La Notte del Maestro' gepubliceerd.