“Cristiano Ronaldo is beter immuun voor druk dan andere topvoetballers” YP

26 februari 2019

12u46

Cristiano Ronaldo lijkt meer dan elke internationale topvoetballer immuun voor druk. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door de KU Leuven en data-intelligentiebedrijf SciSports. Ongeacht de wedstrijdomstandigheden is Ronaldo constant in zijn prestaties en het nemen van beslissingen. Wat de Belgen betreft, lijkt Kevin De Bruyne juist druk nodig te hebben om zijn beste beslissingen te nemen op het veld. Eden Hazard legt een hoge kwaliteit van uitvoering aan de dag, maar neemt bij hoge druk iets minder juiste beslissingen.

De onderzoekers analyseerden 7.000 wedstrijden verspreid over zeven competities om na te gaan hoe profvoetballers presteren onder grote druk. Het Departement Computerwetenschappen van de KU Leuven ontwikkelde hiertoe een model dat tijdens een wedstrijd van minuut tot minuut analyseert hoe een speler presteert onder druk. Er is hierbij zowel aandacht voor de prestaties (wordt de gekozen actie goed uitgevoerd, red.) als voor de beslissingen die men neemt (hoeveel impact heeft deze op het resultaat van de wedstrijd?, red.). Hoe groot de druk is, hangt af van de omstandigheden rond of voor een wedstrijd en het verloop ervan. De resultaten worden deze week in Boston gepresenteerd op de MIT Sloan Sports Analytics Conference.

Cristiano Ronaldo, Neymar en Kevin De Bruyne blijken de meest constant presterende spelers, terwijl spelers als Luis Suarez, Dele Alli en Ousmane Dembélé duidelijk net minder presteren onder druk. De kwaliteit van de uitvoering ligt, bij hoge druk, het hoogst bij Eden Hazard, Marcelo en Sergio Agüero. In het nemen van beslissingen zijn Cristiano Ronaldo, Marcelo en Luis Suarez dan weer het meest constant. Eden Hazard, Neymar en Dele Alli zullen iets vaker foute beslissingen nemen. Sergio Agüero, Kevin De Bruyne en Ousmane Dembélé tot slot nemen net betere beslissingen onder druk.

Volgens Jan Van Haaren, onderzoeker van het data-intelligentiebedrijf Sci Sports, is een stabiel niveau zoals dat van Ronaldo het meest ideale scenario bij profvoetballers. Met hun analyses denken de onderzoekers waardevolle informatie in hun bezit te hebben. Ze hopen dat coaches gebruik kunnen maken van deze analyses bij het opstellen van hun teams voor cruciale wedstrijden. Als een speler onder druk steeds dezelfde fouten maakt, kan daar op de training aan geschaafd worden. Ook op de transfermarkt kan de kennis over de stressbestendigheid van een speler de nodige voordelen opleveren.

“In onze analyses merken we bijvoorbeeld op dat de Engelse topclub Liverpool steeds spelers aantrekt die beter presteren als de druk toeneemt. Of het een bewuste strategie is, kunnen we niet zeggen, maar het is wel opmerkelijk”, merkte Lotte Bransen van SciSports op.