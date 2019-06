“Contradicties in de verklaringen”: advocaat breekt met Braziliaanse die Neymar beschuldigt van verkrachting Redactie

04 juni 2019

17u52

Bron: O Globo / AD.nl 0 Buitenlands voetbal De advocaten van de 26-jarige Braziliaanse vrouw die Neymar ervan beschuldigt haar vorige maand in Parijs te hebben verkracht, hebben het contract dat ze hadden afgesloten met de jongedame verbroken. De reden: er zouden contradicties zijn in de verklaringen van het (zogenaamde?) slachtoffer. Dat berichtte de Braziliaanse tv-zender O Globo gisteravond op basis van een schriftelijke verklaring van het betreffende advocatenkantoor.

Uit die verklaring van het advocatenkantoor Fernandes e Abreu blijkt dat hun cliënte, wiens identiteit uit privacy-overwegingen niet bekend is gemaakt, aan hen een hele andere verklaring had gedaan, dan wat er in de klacht bij de politie staat te lezen. Zo zou Neymar gaandeweg de ontmoeting agressief zijn geworden en de dame in kwestie vervolgens “gewelddadig hebben bejegend.” Daarvoor zou zij dan een geldsom hebben geëist, maar uit een gesprek tussen de advocaten van beide partijen bleek meteen dat het kamp-Neymar daar niet akkoord zou mee gaan.

“Uit boosheid of wraak heeft u vervolgens aangifte gedaan bij de politie waarin andere feiten zijn beschreven dan u ons eerder heeft medegedeeld”, klinkt het nog in het statement van het advocatenkantoor. “Anders gezegd: op het politiebureau heeft u verteld slachtoffer te zijn geweest van verkrachting, terwijl u ons meerdere malen heeft blijk gegeven slachtoffer te zijn geweest van geweld.”

Tegen drastische maatregelen

In een gesprek met Jornal Nacional, een ander Braziliaans nieuwsmedium, lichtte advocaat Jodé Edgard da Cunha Bueno Filho die beslissing toe. De raadsman vreesde ervoor dat zijn cliënte bij een tweede bezoek aan Neymar beelden zou willen maken van de ontmoeting, een tactiek waar hij zich helemaal niet kon in vinden. “Ik was tegen dat soort drastische maatregelen, waarna mijn cliënte op een gegeven moment op een harde manier mijn ethische professionaliteit ter discussie stelde. Ik wilde haar daarop niet langer vertegenwoordigen, het voelde gewoon niet goed aan.”

De vrouw heeft inmiddels een andere advocaat. Die heeft nog gisteren de resultaten geopenbaard van een medisch onderzoek, uitgevoerd zes dagen na de vermeende verkrachting op 15 mei. Daarin staat dat de vrouw onder meer blauwe plekken en schrammen op haar achterwerk heeft, last heeft van maagklachten en stresssymptomen vertoont.

Aangifte en verhoor

De vrouw deed afgelopen vrijdag in São Paulo aangifte van verkrachting door Neymar. Die zou hebben plaatsgevonden in een hotel in Parijs. De twee hadden elkaar leren kennen via Instagram, de voetballer van Paris Saint-Germain nodigde haar daarop uit naar de Franse hoofdstad te komen.

De Braziliaanse sterspeler, die momenteel met de nationale selectie in voorbereiding is op de Copa América die op 14 juni begint, ontkende zaterdag in een zeven minuten durende video op Instagram de beschuldiging. In de video, die door het socialmediaplatform inmiddels is verwijderd, toonde hij alle WhatsApp-conversaties met de vrouw en ook expliciete foto’s van haar.

Omdat dat in Brazilië verboden is, doet de Dienst Informaticacriminaliteit van de politie in Rio de Janeiro onderzoek naar Neymar en de video. Vrijdag moet hij zich melden voor verhoor. Ook wordt zijn telefoon dan onderzocht. Advocaten van de Braziliaanse voetbalbond proberen de datum van het verhoor uit te stellen tot na de het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap, dat eindigt op 7 juli.