'Ciro' Mertens luidkeels bejubeld in kleedkamer, 230 kilometer verder barst groot feest los in straten van Napels

18 juni 2020

De perfecte dag voor Dries Mertens. Na lang aanslepen eerst die contractverlenging, nadien plaatste hij een tweede Coppa Italia in zijn prijzenkast. De vreugde nadien was dan ook immens. ‘Ciro’ werd na de festiviteiten op het veld in een volle kleedkamer toegezongen, met de medaille rond de hals genoot Mertens zichtbaar.

Plezier in de catacomben van het Olimpico di Roma, maar het échte feestje was zo’n 230 kilometer verder te vinden. De straten van Napels liepen helemaal vol. De fans van de club kwamen in de late uren nog massaal naar buiten om de Coppa Italia te vieren. Het coronavirus leek even vergeten in de Zuid-Italiaanse miljoenenstad. Heel veel aandacht voor de coronamaatregelen was er ook niet meer. Op verschillende pleinen verzamelden zich enkele honderd tot duizend mensen. Wie zich dan toch liever niet in het gewoel waagde, zat dan maar te toeteren in zijn wagen.

Op naar meer?

De Coppa-finale was wel niet de match van Mertens. “Gattuso had met Calléjon, Mertens en Insigne nochtans voor een ‘old school’ voorlinie gekozen”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “De contractverlenging van Mertens zorgde ongetwijfeld voor een mentale boost, maar de Belg leek wat te sukkelen met kwaaltjes.”

De bekerwinst en de contractverlenging van de Rode Duivel doen wel dromen van meer in Napels. Voorzitter De Laurentiis liet zich bij Corriere dello Sport na de wedstrijd ontvallen dat alle credits naar coach Gennaro Gattuso gaan. “Hij heeft de club nieuw leven ingeblazen. Nu wil ik de Scudetto winnen.” Gattuso volgde in december 2019 Carlo Ancelotti op en zorgde voor een nieuw elan. “Gattuso heeft zijn systeem beter aangepast aan zijn kern. De wil om te winnen is groot”, aldus Mertens.

