“Bolt heeft de balcontrole van een trampoline” en “Contract zou slag in gezicht van échte profs zijn”: voormalig Iers international niet onder de indruk MH

27 oktober 2018

13u25

Bron: BBC/ANP 1 Buitenlands Voetbal Mag Usain Bolt (32) zich binnen afzienbare tijd officieel een speler van Central Coast Mariners noemen? Op financieel gebied is het water vooralsnog te diep. Bolt vroeg een jaarloon van zo’n 1,9 miljoen euro en kreeg een contract van 93.000 euro per jaar voorgeschoteld. Andy Keogh, 30-voudig Iers international, heeft alvast geen hoge pet op van Bolt’s voetbalkwaliteiten.

“Bolt heeft de balaanname van een trampoline” is Keogh hard in een interview aan de BBC. “Hij zal het niet maken in de voetbalwereld. Het is leuk dat de Australische competitie aandacht krijgt. Voor mij moet hij hier echter niet per se komen voetballen. Hij toonde wel wat potentieel, maar het zou een beetje een slag in het gezicht van de échte profs zijn. Op gebied van marketing zou een contract voor hem natuurlijk mooi zijn. Vanuit het perspectief van het voetbal eerder een grap”, zegt de 32-jarige spits van Perth Glory nog.

Eerder deze maand deelde Markus Babbel, coach van Western Sydney Wanderers, de mening van Keogh. “Ik heb hem zien spelen. Maar met alle liefde, ik zie het in geen 100 jaar gebeuren dat hij profvoetballer wordt’’, aldus de 51-jarige Duitser in de Zwitserse krant Blick. “Als PR-stunt is het een geweldig succes. De A-League krijgt ineens veel interesse door hem. Maar eerlijk gezegd kan ik het niet serieus nemen.’’ Bolt traint ondertussen al wekenlang mee met Central Coast Mariners. De achtvoudig olympisch kampioen op de atletiekbaan maakte twee weken geleden in een oefenwedstrijd zijn eerste twee doelpunten.