“Blij dat ze droom kunnen waarmaken”: foto van Messi en Barça-debutant (16) gaat viraal

Griezmann nam Barça, dat op achterstand kwam na een goal van collega-wereldkampioen Nabil Fékir, bij de hand. De Franse spits nam de 1-1 en de 2-1 voor zijn rekening en daarna was het de beurt aan Carles Pérez, winger van Barça B die ook in de seizoensopener tegen Athletic Bilbao veertien minuten mocht invallen. Door het vele blessureleed voorin mocht de 21-jarige flankaanvaller voor het eerst in de basis beginnen en Pérez beschaamde het vertrouwen niet. Elf minuten na rust zorgde hij voor de 3-1. Jordi Alba en Arturo Vidal diepten nadien nog uit tot 5-1 en in minuut 79 legde Loren Moron de eindstand vast: 5-2.

Carles Pérez scoort zijn eerste doelpunt voor @FCBarcelona!



In het slot van de match liet Valverde overigens ook nog een youngster zijn debuut vieren. Twaalf minuten voor affluiten kwam Ansu Fati de moegestreden Pérez vervangen. Fati werd in 2002 geboren in Guinee-Buissau en was gisteravond met zijn 16 jaar, 9 maanden en 25 dagen de jongste Barça-debutant sinds Vicente Martínez in 1941. De Spaanse topclub had zelfs de toestemming van Fati’s ouders nodig om hem te laten spelen.

Fati maakte vorig jaar indruk in de Youth League met vier goals en drie assists. Door die goede prestaties werd hij al even doorgeschoven van de U19 naar Barça B, maar daar kon de jongeling niet heel veel speeltijd vergaren. Of dat dit seizoen bij de A-ploeg van Barça het geval zal zijn, valt volgens de Spaanse pers ook nog te betwijfelen. Door de moordende concurrentie voorin bij Barça enerzijds en anderzijds omdat Victor Valdes nog op hem rekent. De ex-doelman van Barça en Standard is sinds dit seizoen de trainer van de U19 van de Catalanen.

Ansu Fati, Barcelona's 16 year old debutant vs Betis from the academy. He already looks ready & exciting on and off the ball



Maar veel spelen in Camp Nou of niet, de knuffel die Fati na de wedstrijd tegen Betis kreeg van Lionel Messi, pakken ze de youngster niet meer af. Het beeld, dat Messi zelf verspreidde via Instagram, wordt gretig gedeeld op de sociaalnetwerksites. “We pakken onze eerste driepunter van het seizoen en ik ben heel blij dat de talenten van La Masia hun droom om een officiële match te spelen in Camp Nou hebben kunnen waarmaken”, aldus Messi op Instagram. De Argentijn debuteerde zelf bij Barça met rugnummer 30, Fati deed dat gisteren met rugnummer...31.