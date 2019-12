‘Big Si’ en zijn penaltysaves: Mignolet stopte in zijn carrière al wel wat belangrijke strafschoppen NVE/TLB

05 december 2019

15u31 0 Buitenlands voetbal Simon Mignolet bewees gisteren opnieuw dat hij een strafschoppenspecialist is. De doelman van Club hield in de penaltyreeks twee elfmeters uit zijn netten en hij leidde Club zo voorbij KV Oostende naar de volgende ronde in de Croky Cup. In zijn carrière wist ‘Big Si’ al enkele belangrijke penalty’s tegen te houden, een overzicht:

2009: De eerste tegen Witsel

In de blessuretijd van de wedstrijd tussen Standard en STVV (2-2) mocht Axel Witsel een strafschop nemen. Hij trapte naast, maar de scheidsrechter oordeelde echter dat de spelers van STVV te vroeg in het strafschopgebied waren gestapt. Tweede poging voor de middenvelder, deze keer koos een jonge Mignolet voor de juiste hoek en zo hield hij een terecht punt vast voor Sint-Truiden.

2013: Debutant bij Liverpool

Tijdens zijn eerste wedstrijd voor Liverpool maakte Mignolet zich al een beetje onsterfelijk bij de supporters. Bij een 1-0 voor de Reds kreeg Stoke een ultieme kans om gelijk te komen. Jonathan Walters faalde oog in oog met ‘Big Si’, ook in de herneming lag Mignolet goed in de weg. Drie punten binnen voor Liverpool, maar vooral het begin van een mooi Liverpool-verhaal voor Mignolet. “Het is een debuut waarvan je droomt”, aldus de goalie.

2015: Pleister op de wonde

Ook in de kraker tegen aartsrivaal Manchester United in 2015 kon Mignolet zich onderscheiden. Tegen Wayne Rooney koos de Belg de goeie hoek, geen doelpunt voor de spits. Het mocht helaas niet baten, want United won de wedstrijd nog met 1-2. Liverpool stond de hele tweede helft met tien na rood voor Sturridge.

2017: Kwalificatie voor de Champions League

In de laatste voorronde voor de groepsfase van de Champions League moest Liverpool voorbij Hoffenheim. Na tien minuten in de heenwedstrijd kregen de Duitsers een penalty. Kramaric zette zich achter de bal maar geraakte niet voorbij Mignolet. Een boost voor Liverpool, dat met 1-2 won. Ook de terugwedstrijd werd gewonnen.

Always there when you need him... Simon Mignolet saves Andrej Kramarić's penalty. pic.twitter.com/xxMBEusffe KING SALAH(@ LfcNo10) link

2017: Geen doelpunt voor Vardy

Op bezoek bij Leicester City haalde Mignolet de pijlsnelle Jamie Vardy onderuit. Penalty voor de Foxes, het was Vardy zelf die zich achter de bal zette. Hij trapte de bal staalhard door het midden, maar Mignolet had het opnieuw goed doorzien. Mignolet verklaarde achteraf dat hij wist dat Vardy door het midden zou trappen, omdat hij er voordien al twee op die manier had gescoord.