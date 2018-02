'Big Rom' scoort tweemaal en rondt de kaap van 20 goals: "Dat zijn we ondertussen gewoon, hé" Kristof Terreur in Engeland

17 februari 2018

12u00

Bron: HLNinEngeland 0 Buitenlands Voetbal Die kaap is gerond. Voor het vierde seizoen op rij heeft Romelu Lukaku in alle competities meer dan 20 goals gemaakt. ‘Big Rom’ trapte Manchester United met twee goals naar de kwartfinales van de FA Cup. Man van de match.

Eindelijk nog eens twee doelpunten in ‘t mandje. Zo’n dubbel was een tijdje geleden voor Romelu Lukaku bij Manchester United - vijf maanden om precies te zijn. De fantastische start, met 11 goals in zijn eerste 10 matchen, kreeg nooit een vervolg. Het kanon zweeg meer dan hem lief was, met af en toe een goaltje. In de toppers kon hij niet scoren noch zijn stempel drukken, maar als targetman heeft hij wel vooruitgang geboekt. Iets dat vaak over het hoofd wordt gezien. Je ziet het niet in allemaal in de naakte cijfers. Lukaku knalde tegen Huddersfield twee keer raak. Twee keer op een identieke manier. In de rug van de defensie duiken en koel afwerken. Zijn 20ste en 21ste in alle competities. Voor de vierde keer op rij. “Dit doet deugd”, zegt Lukaku. “Ik doet het nu al jaren. (Lacht) Ik blijf gaan, maar het hoofddoel blijft een prijs winnen.” Hij heeft niet de stats van Harry Kane (33 goals in alle competities) of Mo Salah (30 goals), maar bij Man United zijn ze meer dan tevreden. Trainer Jose Mourinho voorop. Je hoort hem niet klagen. Nooit.

Toch ging Lukaku niet met alle headlines lopen, wel de VAR, de videoref. Toen een offsidedoelpunt van Juan Mata herbekeken werd, kreeg de kijker een scherm te zien met scheve lijnen. Niet eens evenwijdig met de kalklijnen op het veld. Alsof een kind zich snel even had uitgeleefd met MS Paint. Nadien volgde wel een rechtzetting, met correcte lijnen, maar het kwaad was toen al geschied. De VAR onder vuur. Over het Kanaal zijn ze nog niet helemaal mee.