"Beter dan Aubameyang" en "elke week scoren voor die magnifieke gele muur": Gelbe Wand en Batshuayi zijn een 'match made in heaven' Mathieu Goedefroy

16 februari 2018

10u48 11 Buitenlands Voetbal Drie wedstrijden had Michy Batshuayi nodig om er vijf in te schieten bij Borussia Dortmund. Onze videoman mengde zich gisteravond tijdens het Europa Leagueduel tegen Atalanta tussen de toeschouwers in de fameuze Gelbe Wand van het Signal Iduna Park, om er te horen hoe populair 'Batsman' er nu al is. "Hij is beter dan Aubameyang", klonk het her en der. "Die gele muur? Magnifiek. Daarvoor wil ik elke week scoren", wierp 'Batsman' na zijn glansprestatie alle lof terug.

Batshuayi: "Magnifieke muur"

Sporza haalde de Rode Duivel na zijn glansprestatie voor de microfoon. "Ik voetbal met vertrouwen", reageerde Batshuayi. "Maar ik moet erop toezien dat ik blijf groeien. Bij Chelsea had ik het moeilijk, maar hier loopt het meteen goed met mijn ploegmakkers en supporters. We zijn één grote familie. Ik ben hier prima ontvangen en wil elke dag het beste van mezelf geven. Plezier beleven en het vertrouwen dat een speler voelt, zijn het belangrijkste in het voetbal."

De fans in de befaamde Gelbe Wand hadden bij onze videoman alleen maar lovende woorden over voor 'Batsman', maar ook omgekeerd is het respect enorm. "Die gele muur? Magnifiek. Daar wil ik echt elke week voor scoren."

Robert Martinez kan er niet naast kijken: de spits zit in blakende vorm voor het WK van volgende zomer in Rusland. "We hebben veel goede aanvallers en iedereen wil op een wereldkampioenschap spelen, maar ik ben zeker gemotiveerd om me aan te bondscoach te tonen. Daarom was het belangrijk om naar Dortmund te gaan. Hier kan ik me tonen en verder evolueren", besloot de 'man van de match.'

Dortmund-trainer: "Geweldige spits"

Ook trainer Peter Stöger stak zijn superlatieven voor zijn nieuwe goalgetter niet onder stoelen of banken. "Michy is een echte goaltjesdief", aldus trainer Peter Stöger. "We wisten al dat hij makkelijk scoort, maar de vraag was vooral of hij in de ploeg zou passen en zich hier thuis zou voelen. Dat verloopt allemaal vlekkeloos, dus Batshuayi naar Dortmund halen was een uitstekende transfer. Hij is populair, helemaal geïntegreerd en onze doelen zijn dezelfde. Doelpunten maken is één ding, maar voor de ploeg werken en ballen recupereren is nog een andere zaak. Je ziet dat hij hier met het volle plezier speelt. Hij is een geweldige spits."