‘Beste Kroatische voetballer ooit’ Luka Modric over Hazard: “We hebben Eden nodig, maar hij moet echt fit zijn” Redactie

22 juli 2020

18u21 0 Buitenlands voetbal Luka Modric (34) is door de Kroatische sportkrant Sportske Novosti uitgeroepen tot beste voetballer van Kroatië aller tijden. De krant wist de middenvelder van Real Madrid te strikken voor een uitgebreid interview, waarin Modric het ook had over Eden Hazard. “Ik maakte hetzelfde mee als hem, dus ik heb hem gezegd gewoon geduldig te zijn.”

Modric heeft z’n titel van beste Kroatische voetballer ooit onder meer te danken aan vier Champions Leagues en twee Spaanse titels met Real Madrid. Om nog maar te zwijgen van de manier waarop hij Kroatië in de zomer van 2018 naar de finale van het WK leidde. Frankrijk was daarin dan wel een maatje te groot, Modric werd onsterfelijk in z'n thuisland. Als kers op de taart mocht het jeugdproduct van Dinamo Zagreb in 2018 de Ballon d’Or in ontvangst nemen. Daarmee brak hij na tien jaar de hegemonie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Nochtans zag het er in Modric’ beginperiode bij Real niet naar uit dat de Kroaat zo'n sier zou maken. De balvirtuoos kon de hoge verwachtingen na zijn transfer van Tottenham naar de Koninklijke niet meteen inlossen. In de Spaanse sportkrant Marca leverde het hem zelfs de titel van slechtste aankoop in La Liga van 2012 op. Hoe het kan verkeren.

In die zin zat Modric acht jaar geleden een beetje in hetzelfde schuitje als Eden Hazard nu, al is de situatie niet vergelijkbaar. Door aanhoudend blessureleed kwam de Rode Duivel nog niet uit de verf in de Spaanse hoofdstad. Modric zag vanop de eerste rij hoe Hazard een moeilijk begin kende. “Ik zag hem enorm graag spelen bij Chelsea. Maar sinds Hazard naar Real is gekomen, heeft hij echt geen geluk gehad. Het was duidelijk dat Eden erop gebrand was om te laten zien wat hij kan, en dat is enorm veel. Ik ging zelf ook door zo'n moeilijke fase: de verwachtingen waren hooggespannen en ik had een aanpassingsperiode nodig. Ik maakte hetzelfde mee, dus ik heb hem gezegd gewoon geduldig te zijn.”

De Kroaat is er rotsvast van overtuigd dat een fitte Hazard zal slagen bij Los Blancos. “Eden heeft ongelooflijk veel kwaliteiten. We hebben hem nodig, maar het is van cruciaal belang dat hij fit is. Als hij klaar is voor City (Real Madrid speelt op 7 augustus de return van de 1/8 finales van de Champions League tegen Manchester City, red.), dan is dat geweldig. Zo niet, dan is het allerbelangrijkste dat hij tegen de start van het nieuwe seizoen in september volledig hersteld is.”

Lees ook:

Eden Hazard is eerlijk en hoopt op beterschap: “Dit was mijn minst goede seizoen”