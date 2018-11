“AS Monaco-voorzitter Rybolovlev in hechtenis geplaatst voor vermeende rol in corruptiezaak” Redactie

06 november 2018

21u38

Bron: Le Monde 0 Buitenlands Voetbal Voorzitter van AS Monaco Dmitri Rybolovlev is vandaag, enkele uren voor het met 0-4-verloren Champions League-duel met Club Brugge, in hechtenis geplaatst. Dat berichtte de Franse krant Le Monde.

Volgens Le Monde vond er deze ochtend een huiszoeking plaats bij de Russische miljardair. De zakenman werd in hechtenis geplaatst voor zijn vermeende rol in een corruptiezaak. Het parket van Monaco opende een onderzoek en verdenkt Rybolovlev van "actieve en passieve omkoping en medeplichtigheid daaraan". De aanleiding was een zaak van oplichting tussen Rybolovlev en kunsthandelaar Yves Bouvier.