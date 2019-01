“Amerikaanse autoriteiten vragen DNA van Cristiano Ronaldo op” Redactie

10 januari 2019

20u05

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Amerikaanse autoriteiten hebben om DNA-materiaal van stervoetballer Cristiano Ronaldo gevraagd. Volgens The Wall Street Journal is het verzoek onlangs naar justitie in Italië gestuurd. De Portugese aanvaller speelt dit seizoen voor Juventus in Turijn.

De Amerikaanse justitie wil het DNA van Ronaldo vergelijken met materiaal dat op de jurk is aangetroffen van Kathryn Mayorga. Die Amerikaanse vrouw deed in september vorig jaar bij de politie in Las Vegas opnieuw aangifte van verkrachting door de international. Volgens haar heeft Ronaldo haar in een hotel in 2009 tot seks met hem gedwongen. Ze zou destijds 375.000 dollar hebben gekregen om de zaak stil te houden. Een eerdere melding van het zedendelict in 2009 leidde niet tot vervolging van Ronaldo.

Op basis van de nieuwe melding door Mayorga heeft de politie in Las Vegas de zaak heropend. Ronaldo houdt vol dat de seks met wederzijdse instemming was. De financiële schikking tussen beide partijen kwam naar buiten via het Duitse magazine Der Spiegel, dat relevante documenten hierover had ingezien.