"Ajax heeft te veel betaald voor Bandé. Ik denk dat hij heel weinig waard is" Mike De Beck

01 april 2018

11u06

Bron: Fox Sports 1 Buitenlands Voetbal 9,5 miljoen euro. Dat was het bedrag dat Ajax over had om Hassane Bandé aan te trekken. Redelijk duizelingwekkend voor de Burkinees die slechts een seizoen het shirt van KV Mechelen droeg. Volgens sommigen zelfs een te groot bedrag.

"Wat ik zo gehoord heb van mijn vrienden in België, gaat Ajax te veel betalen voor Bandé. Ik denk dat hij heel weinig waard is", de mening van Sjaak Swart was er op Fox Sports alvast niet naast. De 79-jarige Nederlander speelde heel zijn voetbalcarrière (tussen 1956 en 1973) bij Ajax en kent het huis dus ook.

Dennis van Wijk, trainer van KV Mechelen, was ook aanwezig en verdedigde dan ook zijn speler. "Het is een hele leuke speler vind ik persoonlijk. Heel leergierig, maar hij heeft geen opleiding gehad. Hij komt uit Afrika. Hij is bij ons een jaartje geweest en heeft het de eerste zes maanden heel goed gedaan. Veel goals gemaakt, maar heel moeilijk in een keurslijf te steken."

Van Wijk: "Ze hebben heel veel betaald, maar voor ons was dat heel erg goed"

"Het is een jongen die moet zwerven en tussen de linies moet komen", gaat Van Wijk verder. "Ze hebben inderdaad wel heel veel betaald, maar voor ons was dat heel erg goed. In januari wilden ze nog een beetje meer betalen om hem meteen te krijgen. Hij kan niet tegen de lijn spelen. Dat denk ik niet. Maar nogmaals, hij is niet opgeleid. Hij speelt vrank en vrij. Soms doet hij dingen waarbij je denkt: ‘Wat doet hij nu’. Soms goed, maar ook soms rare dingen. Ik vind het een leuk spelertje. Of hij het gaat redden bij Ajax… Hij moet met kritiek kunnen omgaan en daar heeft hij het al een beetje moeilijk mee. "

Waarop Swart er dan maar droog aan toevoegde. "Ik ken hem niet als speler, maar het is een talent zeggen ze."

