'222 miljoen euro' had ei zo na geen betekenis: "Ik had liever tijdens die vernedering op het veld gestaan dan in een rolstoel naar de match te kijken"

Elke voetballiefhebber weet naar welke gebeurtenis wordt verwezen wanneer we de term '222 miljoen euro' op tafel gooien. Het monsterbedrag dat Neymar in Parijs deed belanden. Maar ei zo na hing er helemaal geen betekenis aan die duizelingwekkende som. De carrière van de Braziliaan kon na een verschrikkelijke kniestoot op het WK 2014 in eigen land immers zomaar over zijn. "Ik wilde niet naar de kant, maar na een onmenselijke pijnscheut besefte ik pas hoe ernstig het was."

Tijdens de kwartfinales van het WK 2014 in Brazilië werd sterspeler Neymar ongemeen hard aangepakt. De Colombiaan Zuniga plantte een knie in de rug van Neymar, die onmiddellijk tegen de grasmat neerzeeg. Het gevolg: een gebroken ruggenwervel, einde WK en duizenden Braziliaanse fans in diepe rouw.

In een interview met gewezen ploegmakker Gerard Piqué komt het 25-jarig dribbelwonder nog eens terug op die onfortuinlijke dag. Aanvankelijk had hij niet in de mot hoe erg de blessure was, tot landgenoot Marcelo hem wou helpen opstaan. "Met de hulp van Marcelo probeerde ik recht te krabbelen, maar ik had immens veel pijn. Toen zei hij om te blijven liggen en schreeuwde hij meteen naar de dokters. Dat wilde ik helemaal niet: 'nee, nee, ik wil spelen, ik moet nog scoren', riep ik de hele tijd. Ik had helemaal niet door wat er met mij aan de hand was."

Twee centimeter

"Ik lag een hele poos op het veld, dus probeerde ik zelf maar eens mijn been te strekken", gaat het dribbelwonder verder. "De pijnscheut die ik toen voelde, was onmenselijk. Op dat moment besefte ik: 'dit is heel ernstig.'" Na minutenlang oponthoud werd de Braziliaanse ster op een draagberrie naar de kant gehaald en meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gereden. "Na de tests kwamen ze mij zeggen dat er goed nieuws en slecht nieuws was. Het slechte was dat mijn WK over was, het goede dat ik opnieuw zou kunnen lopen." Een rilling ging door zijn lichaam, die meteen begreep hoeveel geluk hij heeft gehad.

"Het scheelde op een haar na. Had de blessure twee centimeter meer naar links of rechts gelegen, zou ik nooit meer hebben kunnen lopen", aldus de Braziliaan. "Mijn vriendin, ouders en zus, allemaal waren ze ondertussen afgezakt naar het ziekenhuis. Toen begon een verschrikkelijke week voor mij. Ik heb heel veel gehuild en mezelf afgevraagd waarom net ík dit moest meemaken."

"Toen ik het ziekenhuis mocht verlaten keerde ik in een rolstoel naar het hotel waar de selectie verbleef. Ik pakte mijn stukken, ging nog eens langs bij de dokter en vloog dan in een helikopter naar huis. Daar bekeek ik dan de halve finale tegen Duitsland (7-1 verlies, red.). Maar geloof me. Ik had liever tijdens die vernedering op het veld gestaan dan in een rolstoel naar die match te kijken", besluit Neymar.

