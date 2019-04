“116 miljoen euro is te weinig voor Hazard”, maar toch zet Sarri deur open voor Real Madrid Kristof Terreur op Stamford Bridge

09 april 2019

De deur voor een transfer gaat verder open. Een eerlijke trainer zei iets te veel. Transferbaas Marina Granovs­kaia houdt Real Madrid nog altijd af, maar hoelang nog? Maurizio Sarri hielp haar niet: “De club wil hem liever niet verkopen, maar ik denk dat we zijn beslissing moeten respecteren. Hij zit in zijn laatste jaar, maar als hij de andere beslissing neemt, zullen we daar rekening mee houden. We zullen proberen, maar het is niet makkelijk.” Bij Real wrijven ze zich in de handen. Een extra troef in de gesprekken tussen de clubs die tot gisteren nog altijd niet tot een akkoord leidden. De vraagprijs van Chelsea is nog altijd een struikelblok. Real wil tot 100 miljoen euro betalen. Chelsea wil meer dan 100 miljoen pond. “116 miljoen euro is te goedkoop op deze markt”, beaamde ook Sarri. “We hebben de prijzen de afgelopen jaren ook gezien.”

In afwachting van een transfer blijft Hazard toveren. Eén, twee, drie, vier. Elke baltoets was magisch. Het hoofd in Madrid, de ­voeten nog in Londen. Tegen West Ham schudde ­Hazard een doelpunt uit de voeten dat gerust in zijn ‘best of’ mag. Poëzie in beweging. Klasse te over. De collega van de Gazzetta dello Sport, een liefhebber pur sang, veerde recht op de perstribune en klapte ­bewonderend in de handen. Zoveel schoonheid, zoveel vernuft. De Chelsea-fans, van wie het merendeel hem zijn transfer naar Real gunt, genieten ­ervan nu het nog kan. In zeven seizoenen heeft hij het beste van zichzelf gegeven. In het slot legde hij er nog een ­verdiende tweede bij. Op en over ­Cristiano Ronaldo in de alltime ­doelpuntenranking van de Premier League met 85 goals. Op gelijke ­hoogte met Fernando Torres.

Quality. A brace for Eden Hazard.



Premier League return:



⚽️ 16 goals

🅰️ 12 assists



His best season in stats.



His feet are definitely still in London.#cfc pic.twitter.com/n8OYtF99Ig Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Hazard zelf hield zich op de vlakte. Hij wil zijn transfer naar Madrid nog niet met de mond forceren. Over de gezangen van de West Hamfans dat hij op weg naar Real is: “Ze hebben ongelijk. Ik focus me gewoon op het eind van het seizoen, de strijd voor plaats vier en de Europa League. Daarna zien we wel.” Diplomatisch. Op televisie noemden analisten Jamie Carragher en Gary Neville Hazard te goed voor Chelsea.

.@hazardeden10 op wandel in zijn speeltuin! 👑 pic.twitter.com/X44ASu0Kvn Play Sports(@ playsports) link

‘That special goal was for you!’ @HazardEden10 😍 #CHEWHU pic.twitter.com/4KPPxXnwNS Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

When captain Cesar Azpilicueta walked past Eden Hazard, man on talking duty in the mixed-zone, he shouted out loud: ‘The King’. It’s somewhere on tape. #cfc pic.twitter.com/MUBJaorTab Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link