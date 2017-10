Brazilianen massaal aan de zuurstofmaskers: "Onmenselijk om in deze omstandigheden te spelen" MDB

Venezuela, Paraguay, Argentinië en Chili gingen er al voor de bijl en dus wisten ook de Brazilianen dat het niet zomaar van een leien dakje zou lopen in Bolivia. Neymar en co waren dan wel al geplaatst voor het WK in Rusland, in Bolivia geraakten ze niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Niet uitzonderlijk want de Bolivianen zijn thuis bijzonder moeilijk te bekampen. Ook al omdat het Estadio Hernando Siles in La Paz op 3.637 meter boven zeeniveau ligt. De Seleção liet na de wedstrijd dan ook niets aan het toeval over en de spelers gingen massaal aan de zuurstofmaskers. Het leverde bovenstaand opvallend beeld op. "Het is onmenselijk om in deze omstandigheden te spelen", wist Neymar op Instagram te vertellen.

Você nos #BastidoresdaSeleção! Recuperação já começou para os jogadores na Bolívia. A galera deu o gás mesmo na altitude! ⚽ Foto: @lucasfigfoto /CBF 43.3k Likes, 554 Comments - Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) on Instagram: "Você nos #BastidoresdaSeleção! Recuperação já começou para os jogadores na Bolívia. A galera deu o..."

Desumano jogar nessas condições, campo, altitude, bola .. tudo ruim Mas saímos felizes pelo desempenho da equipe mesmo com essas condições! 995.6k Likes, 14.2k Comments - Nj neymarjr (@neymarjr) on Instagram: "Desumano jogar nessas condições, campo, altitude, bola .. tudo ruim Mas saímos felizes pelo..."

