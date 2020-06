Braziliaanse Ronaldo zet Eden Hazard in top vijf van beste spelers van het moment en slaat opmerkelijk één kanjer over GVS

Bron: AS 2 Voetbal ‘CR7' zal er het zijne van denken. Ronaldo Luís Nazário de Lima, beter bekend als de ‘oude’ Ronaldo, gaf zijn vijf lievelingsvoetballers van het moment prijs. Lionel Messi is zijn absolute nummer één en ook Eden Hazard krijgt een plek in de top vijf. Cristiano Ronaldo valt uit de boot.

Als Ronaldo (43) spreekt, wordt er geluisterd. Bij AS gaf de Braziliaan - voor velen de beste centrumspits ooit - zijn top vijf van de beste voetballers van het moment. Lionel Messi spant de kroon, met afstand. “Hij is natuurlijk mijn nummer één. Zo’n talent zien we maar om de 20 à 30 jaar”, vertelt O Fenômeno, nu voorzitter van het Spaanse Valladolid. Die liefde is overigens wederzijds, want vorig jaar kreeg Messi de vraag wie volgens hem de beste spits ooit is. “Ronaldo. Een fenomeen. Van alle aanvallers die ik in mijn leven gezien heb, was hij de beste. Geweldig in elk aspect.”

De overige vier namen van Ronaldo? “Ik hou ook van (Mohamed) Salah, (Eden) Hazard, Neymar - die ik heel graag zie spelen - en natuurlijk (Kylian) Mbappé. Veel mensen zeggen dat Kylian op mij lijkt. Hij heeft veel snelheid, werkt goed af, heeft geweldige bewegingen en is tweevoetig. Er zijn inderdaad vergelijkbare zaken, maar ik hou eigenlijk niet van zo’n vergelijkingen. Zeker niet als het om twee spelers gaat die uit een verschillende generatie komen. De situatie is anders”, zegt Ronaldo.

Geen Cristiano Ronaldo dus in het lijstje van Ronaldo. Een vergetelheid of bewust?