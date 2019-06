Braziliaanse legende Marta zorgt voor unicum op WK vrouwenvoetbal, China blijft in de race Redactie

13 juni 2019

23u12

Bron: Belga

Uniek doelpunt Marta helpt Brazilië niet

De Braziliaanse Marta heeft met een doelpunt tegen Australië voor een unicum gezorgd. De 33-jarige vedette werd de eerste voetbalster die op vijf WK’s scoort. Marta bracht haar ploeg na een klein halfuur op voorsprong met een strafschop. Het leverde Brazilië geen punten op in Montpellier. Na een 0-2 voorsprong werd met 3-2 verloren.

Voor Marta was het haar zestiende WK-treffer. Ze scoorde eerder op de toernooien van 2003, 2007, 2011 en 2015. Haar landgenote Cristiane zorgde in de 38e minuut voor de 2-0. Caitlin Foord, in de blessuretijd van de eerste helft, en Chloe Logarzo brachten Australië weer op gelijke hoogte, waarna een owngoal van Monica in de 66e minuut het duel besliste.

Brazilië en Australië hebben in groep C allebei drie punten, net als Italië dat vrijdag tegen het nog puntloze Jamaica speelt.

China nog in de race na zege op Zuid-Afrika

China mag dan weer nog hopen op de volgende ronde. De Aziaten wonnen met 1-0 van Zuid-Afrika. China en Spanje, dat gisteren met 1-0 verloor van koploper Duitsland, gaan maandag uitmaken welke ploeg door gaat.

China, het nummer 16 van de wereldranglijst, had veel moeite met Zuid-Afrika (49). Li Ying maakte vijf minuten voor de rust op aangeven van Zhang Rui het enige doelpunt. Ying tikte na een prima voorzet van rechts knap binnen.

Li Ying werd daarmee de 23ste doelpuntenmaker van China op een WK. Alleen Duitsland (34), VS (32), Noorwegen (29) en Zweden (25) hebben meer verschillende doelpuntenmakers.