Bosniërs op leven en dood tegen Rode Duivels Kjell Doms

10u54 1 EPA

De groepswinst in Groep H, die moeten die Bosniërs aan België laten. Het hoogst haalbare voor Dzeko en co is de tweede plaats en een plek in de barrages voor het WK in Rusland. Daarvoor moet Bosnië en Herzegovina met nog twee wedstrijden te spelen Griekenland voorblijven. Bosnië telt op dit moment één punt meer dan Griekenland, dat morgen op bezoek moet bij Cyprus. Komende dinsdag sluit Bosnië de kwalificatiecampagne af met een wedstrijd in Estland, Griekenland ontvangt Gibraltar.

Wat het doelsaldo betreft kunnen de Bosniërs (+11) een beter rapport voorleggen dan de Grieken (+6). Met die kanttekening dat Bosnië al twee keer tegen Gibraltar heeft gespeeld (5-0 en 0-4) en Griekenland nog maar één keer (1-4). De barrages tussen de beste 8 tweedes worden half november afgewerkt, daar worden de 4 laatste Europese WK-tickets verdeeld. Bosnië en Wales bengelen op dit moment onderaan het klassement van beste tweedes met 14 punten. Een reden te meer voor de Bosniërs om morgenavond in Sarajevo voor elke meter te knokken.

Niet in de hel van Zenica, wel in die van Sarajevo

Doorgaans werken de Bosniërs hun thuiwedstrijden af in het Bilno Pljestadion van Zenica. Een klein stadion (15.000 plaatsen) waar het publiek vaak letterlijk in de nek van de tegenstanders staat te hijgen. Maar omdat er tijdens de vorige thuiswedstrijd tegen Griekenland ongeregeldheden uitbraken legde de UEFA Bosnië een speelverbod op in Zenica. Daardoor is Bosnië verplicht om uit te wijken naar de hoofdstad Sarajevo.



Het grootste stadion is het Olympisch stadion (gebouwd voor de Winterspelen van 1984) dat 34.500 plaatsen telt, maar die voetbaltempel heeft dan weer een luguber kantje. Tijdens de burgeroorlog tussen 1992 en 1995 werden in dat stadion de overledenen begraven. Het stadion werd gerenoveerd, maar toch wil de Bosnische bond daar niet spelen. Bosnië ontvangt de Rode Duivels uiteindelijk in het Grbavicastadion van Zeljeznicar Sarajevo, dat slechts 13.785 plaatsen telt. Bosnië speelde daar voor het laatst een interland in augustus 2010. Het kwam toen niet verder dan 1-1 tegen Qatar.

De prestaties van Bosnië en Herzegovina op een WK

2002: niet gekwalificeerd

2006: niet gekwalificeerd

2010: niet gekwalificeerd

2014: Groepsfase (3de in een groep met Argentinië, Nigeria en Iran)