Borussia Dortmund haalt tienersensatie en ‘Genk-killer’ Erling Haaland binnen MXG

29 december 2019

15u41 10 Bundesliga Borussia Dortmund heeft de transfer van Erling Haaland afgerond. Haaland, nog altijd maar 19, maakt de overstap van RB Salzburg. De Noorse spits maakte dit seizoen furore in de Champions League met acht goals in zes wedstrijden. Dortmund betaalt de opstapclausule van 20 miljoen euro in zijn contract. Haaland tekent tot juni 2024.

In Limburg hebben ze er nog nachtmerries van. Erling Haaland was een gesel voor Racing Genk in de groepsfase van de Champions League. De Noorse spits zette met z’n kracht, snelheid én scorend vermogen hele defensies te kijk. Tegen Genk scoorde hij vier keer in twee matchen. Heel wat Europese ploegen lagen op de loer om het jonge supertalent binnen te rijven, maar uiteindelijk is het dus Borussia Dortmund dat het pleit in z’n voordeel beslecht. Onder meer Leipzig, Juventus en Manchester United toonden openlijk interesse voor Haaland.

“Ik kijk ernaar uit om voor 80.000 fans te spelen”

Haaland wordt ploegmaat van Axel Witsel en Thorgan Hazard in Dortmund. Zelf is de Noor blij dat de deal rond is: “Meteen kreeg ik het gevoel dat ik naar deze club wilde overkomen om er mijn weg verder te zetten. Ik kijk ernaar uit in een geweldige sfeer voor 80.000 fans te voetballen.” RB Salzburg plukte Haaland weg bij Molde in Noorwegen. Eerder deze maand kreeg de Noor als jongste speler ooit de prijs voor Voetballer van het Jaar in Oostenrijk. Hij scoorde dit seizoen al 28 keer in 22 competitieve wedstrijden.

Borussia Dortmund verpflichtet Erling Haaland. #Haaland2024 pic.twitter.com/NOHt7l7bgL Borussia Dortmund(@ BVB) link

Het was Manchester United dat Haaland het vetste looncontract voorstelde, maar de spits koos toch voor de Borussen. Hans-Joachim Watzke, de CEO van Borussia Dortmund reageert dan ook heel opgelucht: “Ondanks de vele aanbiedingen die Erling kreeg van absolute topclubs uit Europa, kiest hij toch voor het toekomstperspectief en de sportieve taak die Borussia Dortmund hem aanbiedt. Onze volharding in de onderhandelingen heeft zijn vruchten afgeworpen.”