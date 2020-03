Bondsvoorzitter Bayat over videoconferentie UEFA: "Eerst luisteren, dan pas zeggen we 'akkoord of niet'" Bart Fieremans

16 maart 2020

07u12 0 Voetbal Mehdi Bayat wil als voorzitter van de Belgische voetbalbond niet vooruitlopen op de videoconferentie van de UEFA morgen.

"We zitten nu in een crisissituatie. We kunnen nog niet zeggen: 'We gaan dit of dat doen.' De UEFA heeft een aantal zaken voorbereid. We gaan nu discussiëren met 55 lidstaten, tous ensemble. We gaan vooral luisteren, en in functie van wat gepresenteerd is, kunnen we zeggen: 'Akkoord of niet akkoord.' Op dit moment was er nog geen communicatie met de lidstaten. We wachten de conferentie af. Alles wat we nu vertellen is speculatie."

