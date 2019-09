Bondscoach Serneels: “Mijn gevoel zegt dat we gaan winnen” Redactie

03 september 2019

20u18

Bron: VTM

De Red Flames beginnen vanavond in Leuven aan hun EK-kwalificatiecampagne. Kroatië is de eerste tegenstander en die moet meteen voor de bijl. “Ik heb op voorhand gezegd dat we samen met Zwitserland om de eerste plaats strijden. Roemenië en Kroatië zijn voor mij twee ‘ambetanteriken’. De focus en de concentratie moet er zijn en dan zal het wel lukken vandaag.”

Die eerste kwalificatiewedstrijd kan voor een ploeg bepalend zijn voor de rest van de campagne. Bondscoach Ives Serneels wil duidelijk niet denken aan verliezen. “Ik ga van het positieve uit en wil na de match eerst bekijken wat het is geworden. Mijn gevoel zegt nu dat wij die winst gaan nemen.”