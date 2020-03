Bondscoach Brazilië blikt terug op verloren WK-duel tegen de Rode Duivels: “De wedstrijd tegen België bezorgt me nog steeds slapeloze nachten” CPG

31 maart 2020

12u18

Voetbal De gewonnen WK-wedstrijd van de Rode Duivels in de kwartfinale tegen Brazilië in 2018, staat bij iedere Belg ongetwijfeld nog in het geheugen gegrift. Voor Tite, de bondscoach van de Goddelijke Kanaries, is het minder prettig om aan terug te denken. "In de beste wedstrijd die ik ooit leidde, waren we niet efficiënt genoeg."

“Het was een geweldige match, maar het eindresultaat kwam niet overeen met de geleverde prestatie van mijn ploeg”, klinkt het bij de Braziliaanse bondscoach Tite, die nog altijd niet bekomen is van de uitschakeling van zijn team op het WK in Rusland. België knikkerde Brazilië - een van de gedoodverfde kandidaten voor de eindwinst - in de kwartfinale met 1-2 uit het toernooi.

In een interview met France Football prijst de 58-jarige coach de kwaliteit van het geleverde spel van beide ploegen, maar haalt hij eveneens aan dat zijn club die dag meer verdiende. “De wedstrijd tussen Brazilië en België was kwalitatief gezien een van de beste drie wedstrijden van het WK. De Bruyne en Hazard bij de Belgen, met daartegenover Neymar en Coutinho aan onze kant. Het veld was bezaaid met spelers van een hoog niveau. België had een sterke, volwassen ploeg die de emoties onder controle wist te houden. Bovendien hadden ze - in tegenstelling tot onze ploeg - ook veel ervaring. Het was een mooie wedstrijd tussen twee goede ploegen, maar we kregen op basis van ons geleverde spel geen loon naar werken. We verdienden op z’n minst verleningen.”

“Van alle wedstrijden die ik heb geleid, was dat de wedstrijd waar de kwaliteit van het Braziliaanse elftal het meest tot uiting kwam”, gaat Tite verder. “Een match waarin we de meeste doelpogingen lieten noteren en de meest creatieve ploeg waren. Het enige minpunt was dat we helaas niet efficiënt genoeg waren. Wat had je dan aan dat goede spel als je niet tot scoren kwam. Frankrijk daarentegen was in de halve finale tegen de Belgen wél efficiënt, en dat loonde. Uit slechts twee doelpogingen wisten ze de winnende treffer te scoren.” Frankrijk won de wedstrijd met 1-0 en stootte ten koste van de Rode Duivels door naar de finale van het WK.



De nederlaag van Brazilië tegen de Rode Duivels is en blijft een hele zure voor de trainer van Seleção. “Die wedstrijd tegen België komt nog vaak in mij op en bezorgt me nog steeds slapeloze nachten”, aldus Tite.