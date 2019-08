Bondscoach blij met oefenduel tegen Engeland om met 25 fitte Flames aan EK-kwali’s te beginnen GVS

29 augustus 2019

16u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Red Flames Met 25 topfitte Flames aan de EK-kwalificatiecampagne beginnen. Dát is het doel van het vriendschappelijk duel tegen Engeland vanavond. “Het is goed wat we oefenen tegen een topper, dan is het meteen duidelijk bij wie of waar het nog niet honderd procent loopt”, zegt bondscoach Serneels.

Alvorens de Red Flames dinsdagavond hun zoektocht naar een tweede EK-deelname ooit op gang trappen, oefenen onze nationale voetbaldames vandaag om 19u30 tegen Engeland. Bondscoach Ives Serneels drong aan op een friendly. “Omdat niet elke competitie gelijk start, is er in onze groep een verschil qua wedstrijdritme”, zegt hij. “Samen met onze fysical coach heb ik elke speelster onder de loep genomen en uitgemaakt welk meisje nog extra minuten in de benen nodig heeft. Zo wil ik voor de eerste EK-kwalificatiematch tegen Kroatië kunnen kiezen uit 25 speelklare vrouwen. Mijn elf namen voor vanavond worden dus in functie van dat tekort aan matchritme gekozen. Al zal er uiteraard nog steeds een sterk elftal aan de aftrap komen.”

Ideeën

Dat de opponent van straks - een halve finalist van het voorbije WK - een klepper is, is mooi meegenomen. Engeland is het nummer vijf van Europa, België staat op een negentiende stek. “Als er nog bepaalde vraagtekens zijn, is het goed dat de tegenstander een topper is. Op die manier zullen zaken die nog niet 100 procent lopen of dames die nog niet 100 procent klaar zijn, sneller aan het licht komen. Engeland is écht sterk, ik was bijwijlen toch wel stevig onder de indruk van hun WK.”

Qua spelopvatting wil Serneels voortbouwen op de afgelopen WK-kwalificatiecampagne, waar de Flames in de play-offs het onderspit delfden tegen Zwitserland. “We geen geen nieuwe zaken uitvinden. Onze ideeën over hoe we moeten staan bij balverlies en wat er moet gebeuren bij balbezit, blijven hetzelfde.” Dat betekent: een goede organisatie, maar zelf ook lef willen tonen en dominant durven zijn. Zelfs tegen Engeland...

