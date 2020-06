Bomvolle kalender in juni: vanaf woensdag is er elke dag topvoetbal te zien Tim Reedijk

08 juni 2020

06u17

Bron: AD.nl 2 Voetbal De kalender van de vier grote competities (Bundesliga, Premier League, Serie A en La Liga) die nog hernomen worden, krijgt steeds meer vorm. En dus is het tijd om de agenda in te plannen. Zet u schrap: vanaf woensdag is er geen dag meer zonder topvoetbal in juni.



De Bundesliga is al even opnieuw aan de gang. De Duitse topklasse wil op 27 juni het seizoen hebben afgerond. Andere competities hebben iets meer tijd nodig. La Liga heeft de tijdstippen van de eerste twee speeldagen bekendgemaakt en komt snel met het officiële programma. De Premier League hervat op 17 juni met twee wedstrijden en heeft ook de tijdstippen van de eerste drie speeldagen geofficialiseerd En dan is er nog de Serie A, dat alle speeldagen en tijdstippen bekendgemaakt heeft tot de laatste drie speeldagen, die tegelijkertijd zullen worden afgewerkt. De coronacrisis leek de complete sportzomer te hypothekeren, maar aan voetbal is in elk geval geen gebrek. Sterker nog, vanaf woensdag zit u elke dag gebakken. Een overzicht:

Dinsdag 9 juni

• 20.45 uur: FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen (halve finale DFB Pokal)

Woensdag 10 juni

• 20.45 uur: Bayern München - Eintracht Frankfurt (halve finale DFB Pokal)

Donderdag 11 juni

• 22.00 uur: Sevilla - Real Betis

Vrijdag 12 juni

• 19.30 uur: Granada - Getafe

• 20.30 uur: Hoffenheim - RB Leipzig

• 21.45 uur: Juventus - AC Milan (halve finale Coppa Italia)

• 22.00 uur: Valencia - Levante

Zaterdag 13 juni

• 13.00 uur: Espanyol - Alavés

• 15.30 uur: Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

• 15.30 uur: FC Köln - Union Berlin

• 15.30 uur: Wolfsburg - Freiburg

• 15.30 uur: Hertha BSC - Eintracht Frankfurt

• 15.30 uur: Paderborn - Werder Bremen

• 17.00 uur: Celta de Vigo - Villarreal

• 18.30 uur: Bayern - Mönchengladbach

• 19.30 uur: Leganés - Valladolid

• 21.45 uur: Napoli - Inter (halve finale Coppa Italia)

• 22.00 uur: Mallorca - FC Barcelona

Zondag 14 juni

• 13.00 uur: Athletic Bilbao - Atlético Madrid

• 15.30 uur: Mainz - Augsburg

• 18.00 uur: Schalke 04 - Leverkusen

• 19.30 uur: Real Madrid - Eibar

• 22.00 uur: Real Sociedad - Osasuna

Maandag 15 juni

• 19.30 uur: Levante - Sevilla

• 22.00 uur: Real Betis - Granada

Dinsdag 16 juni

• 18.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg

• 19.30 uur: Getafe - Espanyol

• 19.30 uur: Villarreal - Mallorca

• 20.30 uur: Union Berlin - Paderborn

• 20.30 uur: Werder Bremen - Bayern München

• 20.30 uur: Freiburg - Hertha BSC

• 22.00 uur: FC Barcelona - Leganés

Woensdag 17 juni

• Finale Coppa Italia (aftrapuur nog niet bekend)

• 18.30 uur: Eintracht Frankfurt - Schalke 04

• 19.00 uur: Aston Villa - Sheffield United

• 19.30 uur: Valladolid - Celta de Vigo

• 19.30 uur: Eibar - Athletic Bilbao

• 20.30 uur: Borussia Dortmund - Mainz

• 20.30 uur: Leipzig - Fortuna Düsseldorf

• 20.30 uur: Augsburg - Hoffenheim

• 20.30 uur: Leverkusen - Köln

• 21.15 uur: Manchester City - Arsenal

• 22.00 uur: Osasuna - Atlético Madrid

Donderdag 18 juni

• 19.30 uur: Alavés - Real Sociedad

• 22.00 uur: Real Madrid - Valencia

Vrijdag 19 juni

• 19.00 uur: Norwich City - Southampton

• 21.15 uur: Tottenham Hotspur - Manchester United

Zaterdag 20 juni

• 13.30 uur: Watford - Leicester City

• 15.30 uur: Köln - Eintracht Frankfurt

• 15.30 uur: Schalke 04 - Wolfsburg

• 15.30 uur: Hoffenheim - Union Berlin

• 15.30 uur: RB Leipzig - Borussia Dortmund

• 15.30 uur: Paderborn - Borussia Mönchengladbach

• 15.30 uur: FC Bayern - Freiburg

• 15.30 uur: Hertha BSC - Leverkusen

• 15.30 uur: Mainz - Werder Bremen

• 15.30 uur: Fortuna Düsseldorf - Augsburg

• 16.00 uur: Brighton - Arsenal

• 18.30 uur: West Ham United - Wolverhampton

• 19.30 uur: Torino - Parma

• 20.45 uur: Bournemouth - Crystal Palace

• 21.45 uur: Hellas Verona - Cagliari

Zondag 21 juni

• 15.00 uur: Newcastle United - Sheffield United

• 17.15 uur: Aston Villa - Chelsea

• 19.30 uur: Atalanta - Sassuolo

• 20.00 uur: Everton - Liverpool

• 21.45 uur: Inter - Sampdoria

Maandag 22 juni

• 19.30 uur: Lecce - AC Milan

• 19.30 uur: Fiorentina - Brescia

• 20.45 uur: Bologna - Juventus

• 21.00 uur: Manchester City - Burnley

Dinsdag 23 juni

• 19.00 uur: Leicester City - Brighton

• 19.30 uur: Hellas Verona - Napoli

• 19.30 uur: SPAL - Cagliari

• 21.15 uur: Tottenham Hotspur - West Ham United

• 21.45 uur: Genoa - Parma

• 21.45 uur: Torino - Udinese

Woensdag 24 juni

• 19.00 uur: Norwich City - Everton

• 19.00 uur: Wolverhampton - Bournemouth

• 19.00 uur: Newcastle United - Aston Villa

• 19.00 uur: Manchester United - Sheffield United

• 19.30 uur: Inter - Sassuolo

• 21.15 uur: Liverpool - Crystal Palace

• 21.45 uur: Atalanta - Lazio

• 21.45 uur: AS Roma - Sampdoria

Premier League restart fixtures confirmed from June 17 to July 2 pic.twitter.com/uUn6dOuuIN Rob Harris(@ RobHarris) link

Donderdag 25 juni

• 19.00 uur: Southampton - Arsenal

• 19.00 uur: Burnley - Watford

• 21.15 uur: Chelsea - Manchester City

Vrijdag 26 juni

• 21.45 uur: Juventus - Lecce

Zaterdag 27 juni

• 13.30 uur: Aston Villa - Wolverhampton

• 15.30 uur: Union Berlin - Fortuna Düsseldorf

• 15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC

• 15.30 uur: Wolfsburg - Bayern München

• 15.30 uur: Eintracht Frankfurt - Paderborn

• 15.30 uur: Werder Bremen - Köln

• 15.30 uur: Freiburg - Schalke 04

• 15.30 uur: Leverkusen - Mainz

• 15.30 uur: Borussia Dortmund - Hoffenheim

• 15.30 uur: Augsburg - RB Leipzig

• 17.15 uur: Brescia - Genoa

• 18.30 uur: Norwich City - Manchester United (FA Cup)

• 19.30 uur: Cagliari - Torino

• 21.45 uur: Lazio - Fiorentina

Zondag 28 juni

• 14.00 uur: Sheffield United - Arsenal (FA Cup)

• 17.00 uur: Leicester City - Chelsea (FA Cup)

• 17.15 uur: AC Milan - AS Roma

• 17.30 uur: Watford - Southampton

• 19.30 uur: Newcastle United - Manchester City (FA Cup)

• 19.30 uur: Napoli - SPAL

• 19.30 uur: Sassuolo - Hellas Verona

• 19.30 uur: Sampdoria - Bologna

• 19.30 uur: Udinese - Atalanta

• 21.45 uur: Parma - Inter

Maandag 29 juni

• 21.00 uur: Crystal Palace - Burnley

Dinsdag 30 juni

• 19.30 uur: Torino - Lazio

• 21.15 uur: Brighton - Manchester United

• 21.45 uur: Genoa - Juventus