Bologna-coach Mihajlovic krijgt staande ovatie op awardshow en vertelt over maandenlange strijd tegen leukemie: “Ik ben aan het eind van de tunnel” DMM

19 december 2019

11u00

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Voetbal Het gaat beter met Sinisa Mihajlovic. De 50-jarige Serviër vocht de afgelopen maanden tegen leukemie, maar verklaarde bij een huldiging door La Gazzetta dello Sport dat “de zon weer schijnt”.

Ontroerende beelden waren het. Toen Sinisa Mihajlovic eind november zijn eerste publieke optreden maakte sinds hij vier maanden eerder bekend had gemaakt tegen leukemie te vechten. In een zaaltje in het plaatselijke Sant’Orsola-ziekenhuis van Bologna gaf de voetbalcoach een update over zijn strijd tegen de vreselijke ziekte. Zijn spelers van Bologna zaten op de eerste rij. Allemaal met de tranen in de ogen.

“Het is de voorbije maanden een zware strijd geweest. Vier maanden in een ziekenhuiskamer moeten doorbrengen zonder een luchtje te kunnen scheppen, dat doet iets met iemand”, vertelde de voormalige verdediger van Lazio toen. “Maar om deze ziekte te overwinnen, moet je moed tonen. In mijn vorige leven was geduld niet altijd mijn sterkste punt. Vandaag is geduld iets wat ik moet koesteren. Ik geniet van elke minuut.”

Ik ben aan het eind van de tunnel en zie weer licht. Sinisa Mihajlovic

Licht aan het eind van de tunnel

Genieten deed Mihajlovic gisteren des te meer. De coach van Bologna werd door La Gazzetta dello Sport in een awardshow gehuldigd met een Legend Award. Met een blauwe hoed en een donker fluwelen jasje werd hij op het podium geroepen. Het publiek gaf hem een staande ovatie. Een bijzonder mooi moment voor de man die de voorbije vier maanden een beenmergtransplantatie en meerdere chemosessies onderging.

“Kijk hoe ontroerd jullie me maken", vertelde hij bij de ontvangst van zijn award op het podium. “Heel erg bedankt aan iedereen. Dit is een prestigieuze prijs. Het strekt me tot eer en het doet me plezier. Het was een (gezondheids-)risico om naar hier te komen, maar het is het waard geweest. Ik ben nu aan het eind van de tunnel en kan weer een beetje licht zien”, aldus Mihajlovic over zijn situatie.

Toen een filmpje werd afgespeeld met feliciterende woorden van zijn bejaarde moeder kon er zelfs een grapje van af bij de Serviër. “Ze komt me volgend weekend thuis bezoeken. Ik kan wel wat van haar Slavische koekjes gebruiken om aan te sterken.”

Coachen vanuit ziekenhuisbed

Zijn ziekte ten spijt bleef de Serviër aan als hoofdcoach van Bologna. De dagtaken liet hij over aan zijn staf, maar vanuit het ziekenhuis bleef Mihajlovic via videocommunicatie in contact staan met zijn spelers. Een superseizoen is het voorlopig niet voor de Noord-Italiaanse club. Al trok de ploeg zich de voorbije weken wel weg uit het degradatiegevaar in de Serie A. Mét Mihajlovic weer op de trainersbank.

“Ik bleef de voorbije maanden werken vanuit het ziekenhuis, want zo voelde ik mezelf nog ‘leven’.”, ging Mihajlovic verder op de awardshow. “Ik kon dikwijls niet wachten om trainingen van de ploeg via een rechtstreeks verbinding vanuit mijn ziekenhuisbed te volgen. Dat waren dingen die me op de been hielden. Ik wilde helemaal geen held zijn. Ik wilde mijn problemen onder ogen zien, ik hou er niet van om ervan weg te lopen.”

Heel wat fans en concurrerende ploegen staken Mihajlovic een hart onder de riem in de moeilijke periode die hij nu (bijna) achter de rug heeft. De Serviër liet niet na om die mensen gisteravond te bedanken. “De fans van Bologna behandelden mij als hun eigen zoon. Ik voelde me deel van één grote familie. Net daarom vind ik het ook mijn plicht om mensen met een gelijkaardige situatie te vertellen dat ze niet bang moeten zijn. Dat ze moeten blijven vechten.”

Grappa

Mihajlovic’ grootste steun was zijn vrouw, vertelde hij verder nog op de awardshow van La Gazzetta dello Sport. “Arianna kwam me elke dag bezoeken. Ze sliep naast me in een ziekenhuisstoel”, vertelde de Serviër. Ook op de steun van zijn vriend en ex-teamgenoot Roberto Mancini kon hij vaak rekenen. “Ik ben trainer geworden dankzij hem en als spelers vormden we een tandem die vaak tot scoren kwam.”

Het zijn de mooiere momenten uit zijn carrière, zegt Mihajlovic als hem daar door Gazzetta dello Sport naar wordt gevraagd. Al blijft vooral ook zijn eerste voetbalherinnering ‘plakken’. Daarbij is een hoofdrol voor zijn vader weggelegd. “Ik kreeg mijn eerste voetbal van hem. Ik herinner me nog dat ik er crème op smeerde om ‘m zachter te maken. Weet je, mijn vader overleed aan kanker. De laatste keer kon ik hem niet meer omhelzen. Als ik grappa drink, neem ik een slok voor mezelf en één voor hem.”