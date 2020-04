Blijven de Denen gastland voor het uitgestelde EK? Denemarken krijgt van de UEFA uitstel tot 8 mei om te beslissen DMM

29 april 2020

19u24 0 Voetbal Denemarken heeft van de UEFA uitstel gekregen tot 8 mei om een knoop door te hakken omtrent zijn status als gastland op het EK. Doordat het EK voetbal met een jaar werd uitgesteld, komt het toernooi in het vaarwater van de Tourstart die in 2021 ook in Kopenhagen zou doorgaan.

Het blijft onzeker of Kopenhagen volgend jaar gaststad is voor vier wedstrijden van het uitgestelde EK voetbal. Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond, erkende vorige week in de Deense media dat de kansen op een EK in Denemarken “fifty-fifty” zijn. Het samenvallen van het EK en de start van de Tour in 2021 kan voor problemen zorgen. De Deense autoriteiten staan dan ook voor een grote uitdaging om alles in goede banen te leiden.

En dus werd er de voorbije dagen flink onderhandeld. De stad Kopenhagen heeft samengezeten met de Deense voetbalbond om aan een oplossing te werken. Ook de UEFA en de ASO staan in nauw overleg met de bevoegde instanties in Denemarken om vier EK-wedstrijden en de start van de Tour mogelijk te maken. Volgens de berichten in de plaatselijke pers verlopen de onderhandelingen positief.

Om in alle sereniteit verder te werken heeft de UEFA de Denen bovendien een gunst verleend. Normaal had Denemarken nog tot morgen om een beslissing te nemen omtrent het EK, maar nu wordt de deadline verlegd naar 8 mei. “Ik ben blij dat alle partijen moeite hebben genomen om aan een ​​oplossing te werken, zodat we samen het EK en de Tour de France in Kopenhagen kunnen ontvangen”, aldus Frank Jensen, burgemeester van de Deense hoofdstad.

