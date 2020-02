Blessure na blessure na blessure: Ousmane Dembélé mist het EK na operatie aan de hamstings Redactie

11 februari 2020

19u31 0 Voetbal Flinke noot om kraken voor Ousmane Dembélé. De Fransman is met succes geopereerd aan een scheur in de rechterhamstring. De 22-jarige winger, die al tien verschillende blessures opliep sinds zijn transfer van Borussia Dortmund naar Barça in de zomer van 2017, staat zes maanden aan de kant en mist ook het EK.

Wat verwachtten ze er bij FC Barcelona veel van, toen ze op 25 augustus 2017 liefst 105 miljoen euro (zonder bonussen) neertelden voor Ousmane Dembélé. De van Dortmund overgekomen flankaanvaller moest samen met Philippe Coutinho (waarvoor Barça een half jaar later 145 miljoen euro betaalde aan Liverpool) het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain opvangen, maar tot dusver kreeg de Blaugrana bitter weinig terug voor de forse som die ze toen investeerden. Coutinho flopte en werd intussen uitgeleend aan Bayern München, terwijl Dembélé al meer in de lappenmand lag dan hem en zijn ploeg lief is.

Zo moest hij eind november in de Champions League voortijdig het veld verlaten tegen ex-club Dortmund met een spierblessure. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde sportkrant L’Equipe zou hij vijf weken buiten strijd zijn, maar dat werd dus een pak langer. Dembélé bleef sukkelen met de hamstrings tot er nu dus uiteindelijk een operatie aan te pas kwam in Turku, Finland.

12 miljoen euro per jaar

Erg veel geniet heeft Barça dus nog niet aan Dembélé gehad en ook diens contract is niet bepaald het goedkoopste. Zo verdient de Fransman volgens het Duitse weekblad Der Spiegel in Camp Nou 12 miljoen euro per jaar. Wint Barcelona drie prijzen, krijgt hij nog eens een fikse bonus op zijn rekening gestort. Maar niet enkel de speler, ook zijn vorige werknemer Dortmund kan nog een aardig centje opstrijken. Zoals reeds geweten was met de transfer een bedrag van 105 miljoen euro gemoeid, maar daar kunnen nog heel wat bonussen bijkomen. Elke 25 matchen die de Fransman aantreedt, moet de Catalaanse club namelijk 5 miljoen op de bankrekening van de Duitsers storten en dit tot een maximum van 100 matchen. Samen met andere supplementen kan deze bonus oplopen tot 40 miljoen euro. Voorlopig heeft de club uit de Bundesliga echter niet veel aan de extra premies, want Dembélé viel dus -net tegen zijn ex-ploeg- voor de zoveelste keer uit.

Wat rekenwerk leert dat Dembélé in het kalenderjaar 2019 tot 1.545 speelminuten vergaarde - 1.053 vorig seizoen na nieuwjaar, 492 in het nieuwe seizoen. Ervan uitgaand dat hij 12 miljoen euro per jaar verdient, komt het erop neer dat hij vorig jaar zowat 7.767 euro per speelminuut ving. Easy money, al had de speler zelf ongetwijfeld liever een pak meer minuten gemaakt.

Enigma

In de 74 wedstrijden die hij wél speelde voor Barcelona, was Dembélé goed voor 19 goals en 17 assists. Maar ook als hij wél fit is, blijft hij een enigma voor zijn coach en ploegmakkers. Zo werd hij al meer dan eens beboet omdat hij te laat kwam op de trainingen, in die mate zelfs dat Barcelona voor hem een privéchauffeur inschakelde. “We zetten de trainingsuren in een WhatsApp-groep, zodat Ousmane niet te laat komt”, zei ploegmaat Gerard Piqué daar eerder al lachend over. “We zijn dat van hem gewend.”

Meer dan over die fratsen, maken ze zich bij Barça dus ongerust over de fysieke paraatheid van hun flankaanvaller. “De dokters moeten echt proberen hier een oplossing voor te vinden”, sprak Luis Suárez na de noodlottige wedstrijd tegen Dortmund. “Ze moeten uitzoeken hoe het komt dat hij, zelfs al is hij net terug uit blessure, telkens weer opnieuw gekwetst geraakt. We hopen dat hij snel terug kan spelen”, aldus de Uruguayaanse spits.