Bizar: veelbesproken ‘Veronica Inside’-trio vanavond normaal weer aan tafel Denis Jansen

24 juni 2020

19u33

Bron: AD.nl 1 Voetbal De kans is groot dat De kans is groot dat Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vanavond alweer met z’n drieën aan tafel zitten. In Dordrecht verzorgen de drie normaal een praatshow, waarvoor ze maanden geleden geboekt werden door de businessclub van FC Twente. Derksen had intussen ook een “emotioneel telefoongesprek" met Genee, zo zegt die laatste.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er ontstond deze week een flinke rel na een veelbesproken aflevering van ‘Veronica Inside’, waarin het racismedebat centraal stond. Van der Gijp en Derksen voelden zich geviseerd en in de steek gelaten door presentator Genee. “We wisten allebei niet dat Genee ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten. Voor ons houdt het op”, klonk het onder meer fors. Er werd (en wordt) gevreesd voor het einde van het programma. Ook door Johan Boskamp, geregeld te gast in de show.

Maar...de businessleden van FC Twente hebben het Nederlandse trio enkele maanden geleden geboekt om uitgerekend vanavond in een soort extra uitzending een uurtje te praten over hun club. Derksen en Van der Gijp zagen die de klus aanvankelijk niet zitten, maar ze willen het evenementenbureau niet in de steek laten en zouden toch gaan. “Ik heb begrepen dat ze vandaag al contact hebben gehad met elkaar. Er is dus al licht in de tunnel”, zegt organisator Christian Dijkhof.

Johan had het gevoel dat hij klem werd gezet. Het zou zonde zijn als hij ermee stopt. Wilfred Genee

Gas terug

Dat er een gesprek was, bevestigde Genee gisteren ook. De presentator gaf aan dat hij een telefoongesprek heeft gehad met Derksen. “Het werd een heel emotioneel gesprek”, aldus Genee. “Hij had het gevoel dat hij klem werd gezet. Het zou zonde zijn als hij ermee stopt. Maar inmiddels heeft hij ergens anders alweer geroepen toch weer door te gaan. We zijn een team, maar misschien heeft hij het niet zo ervaren.” Van der Gijp nam inmiddels ook wat gas terug. “Ik hoop dat we elkaar daar (vanavond in Dordrecht, red.) gelijk weer zien en even overleggen. Dat Wilfred ons kan uitleggen wat er mis is gegaan.”

Productiehuis Talpa gaat ondanks alle ophef rond het programma alleszins ook door met ‘Veronica Inside’. Derksen, Van der Gijp en Genee blijven als analisten en presentator aan het programma verbonden, zo bevestigt Talpa. Voor de vaste adverteerders heeft de veelbesproken uitzending volgens verschillende Nederlandse media echter weinig veranderd. Bedrijven als GAMMA en SNS Bank, die zendtijd kochten rond ‘Veronica Inside’, en Bavaria en TOTO, die het programma sponsoren, blijven na de uitzending bij hun al eerder gecommuniceerde standpunten.

De aflevering van afgelopen maandag trok een recordaantal van 1,7 miljoen kijkers. Volgende week staat de laatste reguliere uitzending voor de zomerbreak gepland. Wesley Sneijder is daarin te gast en Talpa laat weten dat de aflevering voorlopig gewoon doorgaat.

Lees ook:

Einde verhaal voor ‘Veronica Inside’ na heftige ruzie tussen vaste trio Derksen, Genee en Van der Gijp? “Het escaleerde volledig”

Johan Boskamp over de rel bij ‘Veronica Inside’: “Ik heb al veel ruzietjes meegemaakt, maar dit is ongezien” (+)

Dit zijn de meest ophefmakende momenten uit veelbesproken voetbaltalkshow ‘Veronica Inside’